烏克蘭局勢｜烏總統顧問稱會調查槍擊俄戰俘事件

外國傳媒報道，早前有一段長約6分鐘的影片，顯示有在哈爾科夫附近的一處，有俄羅斯士兵被俘後，有人向他們的膝蓋開槍。烏克蘭方面表示，將會調查一段被指烏克蘭軍人向俄羅斯戰俘開槍的影片；烏方指，若有關的事件屬實，這是他們不能接受的行為。

烏克蘭總統的高級顧問Oleksiy Arestovych，在周日(27日)回應有關片段：「政府對這事件非常認真，並且會立即進行調查。我們是歐洲的軍隊，我們是不會嘲弄戰俘。如果這事件是屬實，這是絕對不能接受的行為。」Oleksiy Arestovych表明，烏克蘭是根據《日內瓦公約》去對待戰俘。

影片士兵被指帶俄羅斯口音

美國有線電視新聞網絡（CNN）向烏克蘭軍方作出查詢，但未有作出回應。不過總統澤連斯基雖然沒有直接回應事件，但他指：「為了抹黑烏克蘭軍方，敵人拍攝及分發了所謂『烏克蘭士兵』不人道對待『俄羅斯戰俘』的影片。」而傳媒亦指出，片中的「烏克蘭士兵」具有俄羅斯口音的烏克蘭語。而CNN亦透過定位，發現影片是在上周末由烏克蘭軍隊亞速營上載到Telegram。

上載影片的一個哈爾科夫官員就表示，自己與片中的人無關，而自己也沒見過有關的地點，只估計可能是哈爾科夫的某處。