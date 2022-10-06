烏克蘭局勢｜烏聲稱「投降熱線」收逾2000電話 俄兵白布綁坦克炮塔投誠(有片)

烏克蘭近日在南部赫爾松地區和烏東奪回不少城鎮，俄軍突然大幅撤退。網傳俄軍投降片段，有士兵打電話向烏軍投降，然後駕駛炮塔掛有白布的坦克到約定地點投降。烏克蘭軍事情報發言人Andriy Yusov向烏克蘭傳媒稱，前線所設的「我想生存」(I Want To Live)熱線最近數周，收到逾2,000人致電，很多人是最近新徵召的士兵；甚至還未被徵召的也致電到熱線，「他們打來問，『如果我被徵召，應該怎樣做？我要做甚麼，正確的投降方法是怎樣?』。致電者有些還在俄羅斯境內，有些則是徵兵家人，甚至有擔心自己會被徵召的人。
從社交網一段攝於赫爾松地區、事前協商好的俄兵投降短片，可見一輛俄軍坦克從遠處駛來，烏軍則在四周埋伏戒備，坦克的炮塔掛有白布，代表「扯白旗投降」。坦克停下來後，車上兩名俄軍舉高雙手走到地面伏下來，由烏軍搜身檢查是否有危險物品。報道指，烏軍反攻赫爾松地區已逾兩個月，一直進展緩慢，但過去數天俄軍前線卻突然崩潰，讓烏軍在數小時內推進逾10.6公里。
烏克蘭局勢｜網傳俄徵兵未上戰場已「兵變」 批如牲畜無訓練
俄羅斯總統普京早前下令動員30萬後備軍上戰場，網傳俄軍新徵召的士兵未上戰場已「兵變」的片段；一班後備軍乘火車抵達鄰近烏克蘭邊境的別爾哥羅德(Belgorod)，一名士兵說，他們這裡約有500人，全部都配有武器，卻還未分配到任何部隊，又指他們被當作牲畜對待，批評當局無提供任何練訓、無錢給他們，他們要自己購買食物，「我們過去一周遭粗魯對待，環境極惡劣。我們無食物，也無錢」。他們不知前往哪個部隊，所獲槍械並無登記軍方編號，那是違反俄羅斯刑事法。軍方消息人士向傳媒稱，那些後備士兵並非直接送往戰場，而是送去訓練，否認有問題。