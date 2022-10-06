烏克蘭局勢｜烏聲稱「投降熱線」收逾2000電話 俄兵白布綁坦克炮塔投誠(有片)

烏克蘭近日在南部赫爾松地區和烏東奪回不少城鎮，俄軍突然大幅撤退。網傳俄軍投降片段，有士兵打電話向烏軍投降，然後駕駛炮塔掛有白布的坦克到約定地點投降。烏克蘭軍事情報發言人Andriy Yusov向烏克蘭傳媒稱，前線所設的「我想生存」(I Want To Live)熱線最近數周，收到逾2,000人致電，很多人是最近新徵召的士兵；甚至還未被徵召的也致電到熱線，「他們打來問，『如果我被徵召，應該怎樣做？我要做甚麼，正確的投降方法是怎樣?』。致電者有些還在俄羅斯境內，有些則是徵兵家人，甚至有擔心自己會被徵召的人。

從社交網一段攝於赫爾松地區、事前協商好的俄兵投降短片，可見一輛俄軍坦克從遠處駛來，烏軍則在四周埋伏戒備，坦克的炮塔掛有白布，代表「扯白旗投降」。坦克停下來後，車上兩名俄軍舉高雙手走到地面伏下來，由烏軍搜身檢查是否有危險物品。報道指，烏軍反攻赫爾松地區已逾兩個月，一直進展緩慢，但過去數天俄軍前線卻突然崩潰，讓烏軍在數小時內推進逾10.6公里。