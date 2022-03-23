烏克蘭局勢｜烏警上載片段指控俄用化武白磷彈(有片)

烏克蘭當局早前指控俄軍在烏西部魯特斯克(Lutsk)、東部波帕斯納(Popasna)和東北部城市蘇梅(Sumy)等地使用化武白磷彈，基輔副警察長Oleksiy Biloshytskiy昨在社交網上載片段，指控俄羅斯在另一烏東地區克拉馬托爾斯克(Kramatorsk)使用這種被《日內瓦公約》禁止的化學武器。片中顯示，土地裡有物質燃燒冒出白煙，當用鐵鏟撥開時見到火焰。
白磷可燒穿肌肉骨骼
白磷(white phosphorus)在軍事上可用作煙霧彈、曳光彈和照明，但也可用來做炮彈，惟傷害性巨大被國際禁用。皮膚沾到白磷會不停燃燒，好像剝洋蔥一樣，慢慢燒穿肌肉和骨骼，讓人不如死。白磷亦會導致神經和器官受損。俄羅斯在敘利亞內戰協助政府軍時也曾被指使用白磷彈。
#Russia dropped White phosphorus munitions on Sumy town north of #Kharkiv /eastern #Ukraine pic.twitter.com/sndV10zx8M— ۞ Reliable Ukraine News 🇺🇦 📰 ☪︎ (@TruthsUnchained) February 24, 2022
拜登警告普京或用生化武器
俄羅斯總統普京原打算閃電奪取烏克蘭首都基輔等主要城市，惟戰事打了近一個月，烏軍仍頑強抵抗守住基輔。俄軍近日改變戰略以導彈攻勢迫使烏政府投降，並首度在戰事中出動高超音速導彈，又配合軍艦發射巡航導彈狂轟烏克蘭戰亂城市。美國總統拜登周一晚稱，普京已被逼埋牆，再度警告俄軍或使用生化武器。