烏克蘭局勢｜烏警上載片段指控俄用化武白磷彈(有片)

烏克蘭當局早前指控俄軍在烏西部魯特斯克(Lutsk)、東部波帕斯納(Popasna)和東北部城市蘇梅(Sumy)等地使用化武白磷彈，基輔副警察長Oleksiy Biloshytskiy昨在社交網上載片段，指控俄羅斯在另一烏東地區克拉馬托爾斯克(Kramatorsk)使用這種被《日內瓦公約》禁止的化學武器。片中顯示，土地裡有物質燃燒冒出白煙，當用鐵鏟撥開時見到火焰。

基輔副警察長Oleksiy Biloshytskiy指控俄軍用違禁武器白磷彈。(互聯網)

白磷可燒穿肌肉骨骼 白磷(white phosphorus)在軍事上可用作煙霧彈、曳光彈和照明，但也可用來做炮彈，惟傷害性巨大被國際禁用。皮膚沾到白磷會不停燃燒，好像剝洋蔥一樣，慢慢燒穿肌肉和骨骼，讓人不如死。白磷亦會導致神經和器官受損。俄羅斯在敘利亞內戰協助政府軍時也曾被指使用白磷彈。