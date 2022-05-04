烏克蘭局勢｜烏護士遭炸斷雙腿4手指　醫院披婚紗與新郎共舞(有片)

早前一段影片在網上流傳，顯示一對男女在醫院病房內翩翩起舞，但當中披上婚紗的新娘，則因為遭受俄軍佈下的地雷爆炸而失去雙腿及4隻手指，這裡沒有高貴的裝修，沒有衣香鬢影，沒有華麗的禮服，卻有新郎將她抱在懷中，慢慢地跳起這首婚禮舞曲。

《路透社》(Reuters)報道，利沃夫急救醫療協會(First Medical Association of Lviv)於周一(2日)在社交平台分享這對新人共舞的片段，今已有54萬次點閱。影片中失去雙腿的新娘為烏克蘭女子Oksana Balandina，她原是一名護士，意外就在她的新郎Viktor Vasyliv眼前發生。

新郎目睹新娘遇地雷爆炸一刻

報道指，俄羅斯入侵烏克蘭1個多月後，他們於3月27日在烏東盧甘斯克(Luhansk) 的Lysychansk回家的路上，遇到地雷爆炸。Oksana憶述當時「我只能對他大叫『親愛的，小心』。」她指，地雷爆炸時，Viktor目睹她倒在地上，她腦海當刻出現極度刺耳的噪音，然後她開始撕扯身上的衣服，她說「因為無法呼吸，以為扯掉衣服會容易呼吸。」

Viktor在她身後未有受傷，但眼前一切令他手足無措：「當時看著她動也不動，令我不知所措，但沒有Oksana，我不知道怎辦，她很堅強，她沒有昏去，她喚醒了我。」