烏克蘭局勢｜烏護士遭炸斷雙腿4手指　醫院披婚紗與新郎共舞(有片)

早前一段影片在網上流傳，顯示一對男女在醫院病房內翩翩起舞，但當中披上婚紗的新娘，則因為遭受俄軍佈下的地雷爆炸而失去雙腿及4隻手指，這裡沒有高貴的裝修，沒有衣香鬢影，沒有華麗的禮服，卻有新郎將她抱在懷中，慢慢地跳起這首婚禮舞曲。
《路透社》(Reuters)報道，利沃夫急救醫療協會(First Medical Association of Lviv)於周一(2日)在社交平台分享這對新人共舞的片段，今已有54萬次點閱。影片中失去雙腿的新娘為烏克蘭女子Oksana Balandina，她原是一名護士，意外就在她的新郎Viktor Vasyliv眼前發生。
新郎目睹新娘遇地雷爆炸一刻
報道指，俄羅斯入侵烏克蘭1個多月後，他們於3月27日在烏東盧甘斯克(Luhansk) 的Lysychansk回家的路上，遇到地雷爆炸。Oksana憶述當時「我只能對他大叫『親愛的，小心』。」她指，地雷爆炸時，Viktor目睹她倒在地上，她腦海當刻出現極度刺耳的噪音，然後她開始撕扯身上的衣服，她說「因為無法呼吸，以為扯掉衣服會容易呼吸。」
Viktor在她身後未有受傷，但眼前一切令他手足無措：「當時看著她動也不動，令我不知所措，但沒有Oksana，我不知道怎辦，她很堅強，她沒有昏去，她喚醒了我。」
曾活在黑暗 獲多人支持決定活下去
Oksana在全國各地醫院接受治療，傷勢導致她要截去雙腿和左手4隻手指。Oksana形容她有很多天活在黑暗中，她說：「在醫院裡我不想活，不想過這樣的日子，我有2個孩子，不想讓他們看見我這個模樣，不想成為家人的負擔。」她續說，幸得到很多人的支持，讓我接受要活下去，這不是生命的終點，她說：「如果神讓我活著，這就是我的命運。」
報道提到，這對新人交往已6年，育有兩名7歲兒子及5歲女兒，孩子們暫居於祖父母在烏克蘭中部的Poltava地區，他們打算移居德國，Oksana將在當地裝上義肢，展開人生的新篇章。
A nurse who lost both her legs and four fingers when a land mine exploded underneath her in Lysychansk, shared an emotional first dance with her husband during their wedding ceremony at a hospital in Lviv. Credit: First Medical Association of Lviv via Storyful pic.twitter.com/SR58SpbHLx— WNCT (@wnct9) May 4, 2022