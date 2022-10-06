烏克蘭局勢︱烏軍以立陶宛提供系統　捕獲俄羅斯無人機(有片)

烏克蘭近日稱被俄羅斯多次以無人機施襲，造成烏克蘭的人民傷亡。烏克蘭軍就展示一條片段，以立陶宛所提供的反無人機系統，成功捕獲俄羅斯的無人機。

社交媒體上的一段片段顯示，兩名烏克蘭軍人，其中一人持有立陶宛的EDM4S反無人機系統，並對準一架俄羅斯的無人機，無人機之後就自動降落在軍人面前。據報有關的是俄羅斯的一架大彊（DJI）無人機。而早前，烏克蘭軍亦以同樣的系統，在戰場上收獲俄羅斯的Eleron-3偵察無人機。另外烏克蘭當局透露，昨晚在烏克蘭南部的戰區擊落了9架由伊朗提供的Shahid-136無人機。

有關的反無人機系統由立陶宛生產，並在6月開始已提供予烏克蘭在戰事上應對俄羅斯的無人機。有關系統據報可以令無人機緊急降落、返回原來位置或掉落，而且射程達5公里。