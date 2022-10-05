烏克蘭局勢｜烏軍再報捷收復逾千村莊　美國將再提供6.25億美元軍援

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月，烏克蘭的反攻再傳捷報。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)表示，昨日再多至少10個城鎮和村落收復。烏克蘭總統辦公室表示，烏方在頓涅茨克(Donetsk)、盧甘斯克(Lugansk)、尼古拉耶夫(Mykolaiv)、哈爾科夫(Kharkiv)及赫爾松(Kherson)，已共收復1,534條村莊。另外，將向烏克蘭提供新一筆總值6.25億美元軍事援助，包括4套簡稱海馬斯(HIMARS)機動性多管火箭系統。

澤連斯基指，在南部赫爾松州再有多6條村莊獲得解放，在哈爾科夫州和基輔州，亦收復最少4個城鎮和村落。他形容烏軍取得快速和有力的推進，在短短一個星期便解放數十個聚居點。烏克蘭總統辦公室表示，烏方在頓涅茨克、盧甘斯克、尼古拉耶夫、哈爾科夫及赫爾松，已共收復1,534條村莊，並指警方調查單位正在哈爾科夫記錄戰爭罪行。

赫爾松的親俄官員承認，烏克蘭取得一定進展，但俄軍亦成功阻截部分反攻，形容情況並非十萬火急。不過傳媒發現，俄羅斯國防部公布的地圖顯示，仍受俄軍控制的地區較前一日大幅減少，其中在東北部，俄軍向東撤退約20公里，去到盧甘斯克州的邊界附近。而在南部聶伯河的戰線，亦往南退25公里。

