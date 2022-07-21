烏克蘭局勢｜烏軍再擊落俄軍主力蘇35戰機 分析：俄軍另一重大挫敗(有片)

社交網流傳另一架俄軍蘇35戰機被擊落的畫面。(互聯網)

烏克蘭媒體周三紛紛報道烏軍再擊落一架俄羅斯蘇35(Su-35)戰機，俄軍戰機墜地畫面亦迅速在社交網瘋傳，烏國防部隨後證實消息屬實。對陷於苦戰的烏克蘭人民來說，這無疑是振奮人心。

從影片可見，一架據稱是俄軍蘇35的戰機從天空墜落，機尾後面跟著一道煙霧，戰機墜地，大片黑色濃煙直竄半空。社交網貼文指，地點位於新卡霍夫卡(Nova Kakhovka)地區的赫爾松(Kherson)。

烏克蘭空軍司令部在Facebook發文宣布，「7月19日晚8時許，一架俄羅斯戰機，可能是蘇35，在新卡霍夫卡附近被烏克蘭空軍防空導彈部隊擊落」。

空軍司令部稱，烏空軍防空導彈部隊在這架戰機企圖攻擊烏軍飛機時將其擊落。有報道指，機師在戰機墜地前彈出，估計應被俄軍及時救走。

烏國防部證實消息

烏國防部在Twitter發文證實消息：「烏克蘭空軍在烏南部新卡霍夫卡附近(是的，再一次)擊落一架俄國蘇35戰機。」

烏國防部指，傳媒並非首次報道烏軍擊落俄蘇35戰機。資料顯示，5月27日，烏克蘭一架米格29(Mig-29)戰機據報在赫爾松的戰事中擊落一架蘇35。此前，第一架蘇35S「側衛-E」戰機4月3日在卡爾科夫(Kharkiv)地區被摧毀，傳媒推測是被烏國空軍發射的防空導彈擊落。

若上述報道屬實，再損失一架先進的蘇35戰機，對於已在烏克蘭損兵折將的俄羅斯來說，可謂又一重大挫敗。

美國擬向烏克蘭提供戰機

此外，華府高層官員周三承認，美國與盟國正考慮提供烏克蘭西方戰機和訓練所需人員。分析指，此舉勢必急劇擴大西方在俄烏戰爭的參與程度。

美國國防部長奧斯汀宣布，將向烏克蘭提供多4套海馬斯多管火箭系統、彈藥和戰車等裝備，協助烏克蘭令烏克蘭擁有的海馬斯系統增至16套。