烏克蘭局勢｜烏軍勢如破竹大逆轉？分析︰證明給北約看支援有用

俄烏戰事出戰逆轉勢頭？連月來被視為捱打一方的烏克蘭，近日在東及南部地區大反攻，總統澤連斯基周一表示，本月至今，烏軍已從俄軍手中奪回逾6,000平方公里。俄方亦承認在烏國東北部的哈爾科夫地區(Kharkiv region)失去多個主要城市的控制權，但形容是正在「重組」軍力所致。

英國廣播公司(BBC)報道，澤連斯基在周一發布的視像講話中，「由9月開始至今天，我們的戰士已解放了逾6,000平方公里的烏克蘭領土——在東及南部……我們的軍隊行動持續」。澤連斯基感謝多個烏軍軍旅的奮戰，形容士兵是「真正英雄」，但他沒透露收復的失地位置。BBC指，如澤連斯基所說屬實，烏軍連日反攻極其成功，他上周四稱已收復1,000平方公里土地、周日說已增至3,000平方公里，事隔一天，面積又再倍增。

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另一邊廂的俄軍較早前則承認，其軍隊已撤出哈爾科夫地區巴拉克列亞(Balakliya)、伊久姆(Izyum)及庫普揚斯克(Kupiansk)等主要城市，目前該區只剩東部小量地區仍由俄軍控制。其中伊久姆市長Valerii Marchenko向BBC稱，烏克蘭國旗已在市內重新飄揚，指相信在大約10日後，居民便可重返該市。據報烏軍在該國南部、與克里米亞接壤的赫爾松地區(Kherson region)，反攻亦有相當進展，但規模相對較小。

美國國務卿布林肯周一表示，烏軍反攻取得「重大進展」，但指要預測結果亦言之尚早。BBC分析稱，烏軍反攻有進展的意義，在於證明他們可有效使用西方提供的武器，打破僵局及收復失地，讓北約盟友知道經濟支持烏克蘭及公然對抗俄羅斯，未必毫無成果。分析並形容俄軍是潰敗，而非撤退及重整軍力，指俄方情報失誤，軍隊又士氣低落，遺下大量武器。但克里姆林宮發言人堅稱，俄軍在烏國的軍事行動將繼續，直至當初訂立的目標全數達成為止。俄國防部則說正不斷轟炸哈爾科夫，已殲滅250名烏軍，並摧毀赫爾松8套由美國提供的海馬斯火箭系統。另有烏軍情報指，俄方擬改變策略，針對攻擊以能源系統為主的烏克蘭基建，包括扎波羅熱核電廠。