烏克蘭局勢｜烏軍反攻再重奪回4村莊　澤連斯基：戰況艱鉅但取得一定成果(有片)

烏克蘭的反攻行動再報捷，烏克蘭國防部官員宣稱再奪回烏國東部和南部的4個村莊。烏克蘭總統澤連斯基表示，前線戰鬥激烈及艱難，但烏克蘭軍隊正向前推進並收復領土，取得一定成果，在多個地區都加強作戰主導地位。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾於通訊軟件Telegram發文宣稱收復了7個定居地，重回掌控的領土面積達到90平方公里，其中在巴赫穆特重奪16平方公里土地，戰線向前推進 1.5 公里至 3.5 公里。她指，烏軍包括奪回烏克蘭南部札波羅熱(Zaporizhzhia)地區的Lobkovo、Levadne、Novodarivka，並奪回東部頓涅茨克(Donetsk)地區南部的Storozheve，這個村莊靠近周日奪回的3個村落。烏克蘭發放影片，顯示烏軍在Storozheve展示國旗。