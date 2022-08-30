烏克蘭局勢｜烏軍反攻南部地區　俄軍稱已擊退烏攻勢(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾半年，烏克蘭軍方表示，烏軍在南部地區展開反攻，嘗試奪回被佔領的南部赫爾松(Kherson)地區，據指突破俄方多道防線。俄羅斯軍方則指，挫敗烏克蘭軍隊在南部赫爾松州和尼古拉耶夫州(Mykolayiv)的攻勢，對烏軍造成重大損失。

美國有線新聞網絡(CNN)引述烏克蘭軍方消息報道，烏軍憑夜間突襲成功奪回南部城市赫爾松附近4條村莊，擊潰佔領當地的俄軍，俘虜及擊斃多名士兵，同時摧毀大量俄軍車輛，會繼續以解放赫爾松做目標。這是自春季以來等待已久的事，是解除佔領的開端。軍方表示，近期對俄軍南部補給線的攻勢，擊中超過10個彈藥庫，毫無疑問已削弱敵方實力。網上有流傳影片顯示赫爾松多處發生爆炸，亦有據指是俄方軍火庫爆炸影片。

烏克蘭總統澤連斯基早前在視像講話中表示，烏克蘭將重新控制所有被俄軍控制的領土，包括奪回目前幾乎完全被俄軍控制的頓巴斯地區。