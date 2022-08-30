烏克蘭局勢｜烏軍反攻南部地區　俄軍稱已擊退烏攻勢(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾半年，烏克蘭軍方表示，烏軍在南部地區展開反攻，嘗試奪回被佔領的南部赫爾松(Kherson)地區，據指突破俄方多道防線。俄羅斯軍方則指，挫敗烏克蘭軍隊在南部赫爾松州和尼古拉耶夫州(Mykolayiv)的攻勢，對烏軍造成重大損失。
美國有線新聞網絡(CNN)引述烏克蘭軍方消息報道，烏軍憑夜間突襲成功奪回南部城市赫爾松附近4條村莊，擊潰佔領當地的俄軍，俘虜及擊斃多名士兵，同時摧毀大量俄軍車輛，會繼續以解放赫爾松做目標。這是自春季以來等待已久的事，是解除佔領的開端。軍方表示，近期對俄軍南部補給線的攻勢，擊中超過10個彈藥庫，毫無疑問已削弱敵方實力。網上有流傳影片顯示赫爾松多處發生爆炸，亦有據指是俄方軍火庫爆炸影片。
烏克蘭總統澤連斯基早前在視像講話中表示，烏克蘭將重新控制所有被俄軍控制的領土，包括奪回目前幾乎完全被俄軍控制的頓巴斯地區。
Local media report Russian ammunition exploding in occupied Kherson region.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 29, 2022
This style of Ukrainian Army work reminds of impressionism. And it is really impressive. pic.twitter.com/zibdoBIezA
俄方指烏方慘敗 損失逾500官兵
俄羅斯外交部指，烏軍試圖在尼古拉耶夫及赫爾松發動攻勢，但遭受慘敗。俄羅斯國防部指，烏克蘭的攻擊已經慘敗，又聲稱摧毀烏軍多部戰車及裝甲車，烏克蘭損失超過500名官兵。俄羅斯傳媒報道，赫爾松地區部分城鎮民眾已經撤離，有俄軍佔領的市鎮因為烏軍攻擊而水電供應中斷。
赫爾松地區的首府赫爾松市位於2014年就被俄羅斯吞併的克里米亞半島北方，在扎波羅熱(Zaporizhzhia)核電站西南大約200公里，3月3日落入俄軍手中。當地多次有民眾上街抗議被俄羅斯佔領，俄軍上月使用催淚彈、手榴彈等驅散示威者。由莫斯科扶植的政府請求俄羅斯總統普京將赫爾松納入俄羅斯一部分。
Russian watermelons in Kherson are detonating🔥 pic.twitter.com/cJDrMFU0ht— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 29, 2022
Ukrainian forces destroyed Russian military base in occupied Beryslav of Kherson region: pic.twitter.com/Wkg9ceyI1k— Churchill 🇬🇧🇺🇸🇺🇦 (@WarAgainstPutin) August 29, 2022