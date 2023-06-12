烏克蘭局勢｜烏軍反攻首度報捷稱奪回3村莊　批俄軍炮擊疏散船致3死(有片)

烏克蘭表示反攻行動取得進展，先後奪回位於頓涅茨克地區和南部扎波羅熱地區邊界3條村的控制權，並俘擄多名俄軍士兵和親俄武裝人員。

軍方發放片段，顯示在其中一條位於扎波羅熱及頓涅茨克之間的村，士兵重新竪起烏克蘭國旗。烏克蘭軍方發言人表示，其中被收復的兩個村莊位於東部頓涅茨克地區和南部扎波羅熱地區之間，烏軍亦俘擄多名俄軍士兵和親俄武裝人員。烏克蘭國防部亦說，在南部重奪一個村莊控制權，烏軍在南部兩道戰線分別推進300米和1,500米。

俄羅斯國防部強調，烏軍的進攻都被擊退，並造成烏方多名士兵陣亡和軍備損失，包括西方提供的坦克和火炮系統。俄方又指，烏克蘭星期日凌晨試圖用6艘高速無人艇，攻擊一艘位於黑海的俄羅斯軍艦，但都被俄方擊沉。期間美軍一架「全球鷹」戰略無人機在黑海上空偵察。



