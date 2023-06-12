烏克蘭局勢｜烏軍反攻首度報捷稱奪回3村莊　批俄軍炮擊疏散船致3死(有片)

烏克蘭表示反攻行動取得進展，先後奪回位於頓涅茨克地區和南部扎波羅熱地區邊界3條村的控制權，並俘擄多名俄軍士兵和親俄武裝人員。
軍方發放片段，顯示在其中一條位於扎波羅熱及頓涅茨克之間的村，士兵重新竪起烏克蘭國旗。烏克蘭軍方發言人表示，其中被收復的兩個村莊位於東部頓涅茨克地區和南部扎波羅熱地區之間，烏軍亦俘擄多名俄軍士兵和親俄武裝人員。烏克蘭國防部亦說，在南部重奪一個村莊控制權，烏軍在南部兩道戰線分別推進300米和1,500米。
俄羅斯國防部強調，烏軍的進攻都被擊退，並造成烏方多名士兵陣亡和軍備損失，包括西方提供的坦克和火炮系統。俄方又指，烏克蘭星期日凌晨試圖用6艘高速無人艇，攻擊一艘位於黑海的俄羅斯軍艦，但都被俄方擊沉。期間美軍一架「全球鷹」戰略無人機在黑海上空偵察。
The forces of 7th separate AREY battalion announced they liberated Neskuchne village in Donetsk region.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 11, 2023
Glory to Heroes!
🎥: State Border Guard Service of Ukraine pic.twitter.com/7wFTurl07g
澤連斯基：國際刑事法庭就決堤事件展開調查
另外，卡霍夫卡水壩決堤情況，據報洪水逐漸減退，現時水深已降至約1米。烏克蘭當局指，在赫爾松地區疏散受決堤影響的居民時，一艘疏散的船隻遭俄軍炮擊，造成3人死亡，10人受傷。烏克蘭總統澤連斯基說，國際刑事法庭已經對決堤事件展開調查工作，烏克蘭會協助法庭進行獨立和客觀的調查。