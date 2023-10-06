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國際
2023-10-06 10:45:07

烏克蘭局勢｜烏軍宣布研發出「隱形斗篷」　可躲避熱像儀偵測助伏擊俄軍

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烏軍宣布研發出「隱形斗篷」　可躲避熱像儀偵測助伏擊俄軍

烏克蘭數位轉型部（Digital Transformation）部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov），4日宣布研發出一款「隱形斗篷」，讓士兵穿上後，不被俄軍熱像儀偵測到，可以隱密的進行伏擊或其他任務。

具備內建通風系統防中暑

費多羅夫介紹，該斗篷外表看起來是正常的迷彩色，特殊的是利用了消防員衣物的材質製作而成，可以防止熱空氣溢出，讓敵軍的熱像儀偵測不到。從公布的實測影片中可以看到，在同一個位子並排的三個人，如穿着「隱形斗篷」，身影幾乎在熱像儀中消失。

不過若熱氣無法擴散，可能會造成士兵體溫過高導致中暑，因此斗篷還設計了內建通風系統，可以冷卻滯留在裏頭的熱空氣，一件透明斗篷重約2.5公斤，還具有防水、不易燃的特性。

早在2015年初步構想

其中一名斗篷開發者博里亞克（Maxim Boryak）介紹，這款斗篷由烏克蘭政府和民間單位共建的國防技術計劃「Brave1」研發，2015年初步構想時，是打算用來加強軍力，給烏東頓巴斯地區（Donbas）的狙擊手及烏克蘭特種部隊使用，在去年2月俄烏戰爭爆發後，開始加速研發。

博里亞克提到，這些斗篷正進行批量生產，已經在烏克蘭第35海軍陸戰旅反攻期間使用。不過除了「隱形斗篷」，要想戰勝俄羅斯，可能還需要有更多科技法寶，費多羅夫也總結：「隱形斗篷只是有助於拯救前線士兵生命的其中一項研發，我們還需要更多」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

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