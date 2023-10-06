烏克蘭局勢｜烏軍宣布研發出「隱形斗篷」　可躲避熱像儀偵測助伏擊俄軍

烏克蘭數位轉型部（Digital Transformation）部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov），4日宣布研發出一款「隱形斗篷」，讓士兵穿上後，不被俄軍熱像儀偵測到，可以隱密的進行伏擊或其他任務。

具備內建通風系統防中暑

費多羅夫介紹，該斗篷外表看起來是正常的迷彩色，特殊的是利用了消防員衣物的材質製作而成，可以防止熱空氣溢出，讓敵軍的熱像儀偵測不到。從公布的實測影片中可以看到，在同一個位子並排的三個人，如穿着「隱形斗篷」，身影幾乎在熱像儀中消失。

不過若熱氣無法擴散，可能會造成士兵體溫過高導致中暑，因此斗篷還設計了內建通風系統，可以冷卻滯留在裏頭的熱空氣，一件透明斗篷重約2.5公斤，還具有防水、不易燃的特性。