烏克蘭局勢｜烏軍宣布研發出「隱形斗篷」　可躲避熱像儀偵測助伏擊俄軍

烏克蘭數位轉型部（Digital Transformation）部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov），4日宣布研發出一款「隱形斗篷」，讓士兵穿上後，不被俄軍熱像儀偵測到，可以隱密的進行伏擊或其他任務。
具備內建通風系統防中暑
費多羅夫介紹，該斗篷外表看起來是正常的迷彩色，特殊的是利用了消防員衣物的材質製作而成，可以防止熱空氣溢出，讓敵軍的熱像儀偵測不到。從公布的實測影片中可以看到，在同一個位子並排的三個人，如穿着「隱形斗篷」，身影幾乎在熱像儀中消失。
不過若熱氣無法擴散，可能會造成士兵體溫過高導致中暑，因此斗篷還設計了內建通風系統，可以冷卻滯留在裏頭的熱空氣，一件透明斗篷重約2.5公斤，還具有防水、不易燃的特性。
早在2015年初步構想
其中一名斗篷開發者博里亞克（Maxim Boryak）介紹，這款斗篷由烏克蘭政府和民間單位共建的國防技術計劃「Brave1」研發，2015年初步構想時，是打算用來加強軍力，給烏東頓巴斯地區（Donbas）的狙擊手及烏克蘭特種部隊使用，在去年2月俄烏戰爭爆發後，開始加速研發。
博里亞克提到，這些斗篷正進行批量生產，已經在烏克蘭第35海軍陸戰旅反攻期間使用。不過除了「隱形斗篷」，要想戰勝俄羅斯，可能還需要有更多科技法寶，費多羅夫也總結：「隱形斗篷只是有助於拯救前線士兵生命的其中一項研發，我們還需要更多」。
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