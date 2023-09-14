烏克蘭局勢｜烏軍導彈襲擊塞凡堡船塢　俄羅斯兩軍艦被擊中

俄羅斯兩艘的軍艦據報在克里米亞，被烏克蘭的導彈擊中損毀，並造成24人受傷。這是烏克蘭在俄羅斯入侵以來，最大規模的空襲。
俄羅斯國防部證實，烏軍在周三（13日）凌晨對克里米亞的塞凡堡一個海軍船塢發動襲擊。該船塢是俄羅斯用作黑海艦隊的維修之用。俄方稱，烏克蘭用上了10支巡航導彈以及3艘無人船。俄羅斯指，防空系統成功擊落當中的7支巡航導彈以及巡邏艇破壞了所有無人船。俄羅斯扶植的塞凡堡首長確認有關的襲擊。而在網上的影片，見到船塢附近冒出濃煙。而俄方指當中有24人在襲擊中受傷，4人傷勢中等。
New pictures show that the Russian Ropucha class landing ship and Kilo class submarine were completely destroyed in the his morning’s Ukrainian missile strike against Sevastopol, Crimea.— Visegrád 24 (@visegrad24) September 13, 2023
No, it won’t hammer out Vlad… pic.twitter.com/Twd4N0o0Xe
兩艦證實被導彈擊中
俄羅斯的國營媒體塔斯社就指，有8間屋在襲擊中受破壞，而且當局因擔心有第二輪的襲擊一度暫停工作，不過據報搜救工作已經恢復。俄羅斯的軍事博客就表示，船塢內兩艘軍艦受損，分別為柴電動力潛艇頓河畔羅斯托夫號以及大型登陸艦明斯克號。兩艘艦隻當時都在旱塢內進行維修。俄羅斯國防部亦證實有兩隻船隻受損，但表示將會把艦隻完全修復並繼續為黑海艦隊服役。
另一個俄羅斯軍事博客就指出，襲擊來自烏克蘭的空軍，指他們利用了英國及法國提供的暴風之影導彈進行襲擊。而據報遇襲的潛艇頓河畔羅斯托夫號，是俄羅斯基洛級潛艇，具備可以發射3M54巡航導彈的能力。烏克蘭在8月初亦曾以無人船對俄羅斯的新羅西斯克海軍基地進行襲擊，並擊毀一艘黑海艦隊的登陸艦。