烏克蘭局勢｜烏軍導彈襲擊塞凡堡船塢　俄羅斯兩軍艦被擊中

俄羅斯兩艘的軍艦據報在克里米亞，被烏克蘭的導彈擊中損毀，並造成24人受傷。這是烏克蘭在俄羅斯入侵以來，最大規模的空襲。

俄羅斯國防部證實，烏軍在周三（13日）凌晨對克里米亞的塞凡堡一個海軍船塢發動襲擊。該船塢是俄羅斯用作黑海艦隊的維修之用。俄方稱，烏克蘭用上了10支巡航導彈以及3艘無人船。俄羅斯指，防空系統成功擊落當中的7支巡航導彈以及巡邏艇破壞了所有無人船。俄羅斯扶植的塞凡堡首長確認有關的襲擊。而在網上的影片，見到船塢附近冒出濃煙。而俄方指當中有24人在襲擊中受傷，4人傷勢中等。