烏克蘭局勢｜烏軍情侶死守鋼鐵廠 成婚3天丈夫陣亡 遺孀︰為了你 我會奮戰活下去

是對青春小情人，眼晴多麼閃又亮……二人都承諾在生每日共行，縱有戰火漫長。烏克蘭一對死守在馬里烏波爾市(Mariupol)亞速鋼鐵廠(Azovstal steel plant)的男女軍人，日前在患難之中成婚，無論順或逆境，也會愛惜對方至地老天荒。可惜，甜蜜的新婚在殘酷戰火中只維持了3日，丈夫不幸陣亡。悲痛欲絕的妻子，決心奮戰到底，為了亡夫而活下去。

亞速鋼鐵廠內 烏軍情侶完婚

亞速鋼鐵廠是烏軍在馬里烏波爾市的最後據點，除了死守的烏軍外，還一度有婦孺及長者受困。該廠連日內被俄軍不斷轟炸，目前估計廠內仍有逾千名烏軍，其中數百人受傷。

一直拼命頑抗的軍人當中，包括安德魯(Andrew)及瓦萊里婭(Valeria)。美國有線新聞網絡(CNN)引述一則Facebook貼文稱，二人在5月5日於廠內成婚，決心執子之手與子偕老，照片可見二人面貼面、手牽手，以及展示婚戒的甜蜜一幕；也見戰事爆發之前，二人細水長流的日常。

馬里烏波爾 軍人夫婦新婚3日陰陽永隔

儘管夫婦明知情勢兇險，或許有心理準備，但瓦萊里婭在3天後即慘成寡婦，實在令人無法接受。內心比外表更堅強的瓦萊里婭，給亡夫留下動人心聲，她說︰

「你只成為我合法丈夫3日，

卻是我永遠的摯愛。

我的親愛，痛錫我的丈夫，

無論過去或現在，你是最好的。

你留給我的除了你的姓氏，還有你親愛的家人和共渡愉快時光的回憶。」

瓦萊里婭向安德魯承諾，定必在戰事中活下來，並為了二人而好好的生活下去。