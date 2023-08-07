烏克蘭局勢｜烏軍承認用暴風之影導彈　轟炸克里米亞兩大橋

俄羅斯以及烏克蘭都分別表示，連接克里米亞半島以及克爾松的兩條橋樑都分別被炸。俄羅斯扶植的克里米亞首長阿克肖諾夫（Sergei Aksyonov）在Telegram表示：「敵人向克里米亞北部的瓊哈爾大橋發射導彈襲擊。」他雖然指有部份的導彈被防空系統擊中，但是大橋的路面仍然受損，不過阿克肖諾夫仍指，大橋的修復正在進行。而俄羅斯扶植的克爾松首長就表示，有關的襲擊使用了英國及法國所提供的暴風之影導彈。

烏克蘭向俄羅斯佔領的克里米亞繼續發動襲擊，分別對海尼切斯克以及瓊哈爾的兩條連接克里米亞的橋樑實施襲擊，意圖截斷克里米亞與克爾松的陸路交通。

截斷俄軍進出克里米亞路線

烏克蘭軍方就確認有關的襲擊，原因是烏軍指俄羅斯利用大橋作為進出克里米亞的路線。而烏克蘭亦表示，他們同樣對海尼切斯克一條比較少的橋樑施襲，烏克蘭已經襲擊了3條連接的道路中的2條。

俄羅斯方面就指，在烏克蘭襲擊之時有平民的駕駛者受傷，以及破壞了連接海尼切斯克的天然氣管道，令俄羅斯佔領的克爾松地區，有超過2萬人缺乏天然氣供應。