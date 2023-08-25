烏克蘭局勢｜烏軍指突襲克里米亞　登陸並與俄軍交火(有片)

烏克蘭海軍和國防部情報總局在24日、烏克蘭獨立紀念日這一天凌晨，趁夜突襲遭俄羅斯吞併的克里米亞半島(Crimea)，成功登陸西部海岸兩處村莊，「達成所有目的和目標」，包括於克里米亞升起烏克蘭國旗，在無人員傷亡情況下撤離。

烏克蘭國防部情報總局周四指，特種部隊搭乘船舶在奧列尼夫卡(Olenivka)和馬亞卡(Mayak)聚落附近海岸登陸。行動期間與俄羅斯軍隊發生交火，俄軍人員遭受損失，俄軍裝備被摧毀。同時，烏克蘭國旗再度飄揚在烏克蘭人的克里米亞」。