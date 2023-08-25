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國際
2023-08-25 16:00:00

烏克蘭局勢｜烏軍指突襲克里米亞　登陸並與俄軍交火(有片)

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烏軍指突襲克里米亞，登陸並與俄軍交火。(X)

烏軍指突襲克里米亞，登陸並與俄軍交火。(X)

烏克蘭海軍和國防部情報總局在24日、烏克蘭獨立紀念日這一天凌晨，趁夜突襲遭俄羅斯吞併的克里米亞半島(Crimea)，成功登陸西部海岸兩處村莊，「達成所有目的和目標」，包括於克里米亞升起烏克蘭國旗，在無人員傷亡情況下撤離。

烏克蘭國防部情報總局周四指，特種部隊搭乘船舶在奧列尼夫卡(Olenivka)和馬亞卡(Mayak)聚落附近海岸登陸。行動期間與俄羅斯軍隊發生交火，俄軍人員遭受損失，俄軍裝備被摧毀。同時，烏克蘭國旗再度飄揚在烏克蘭人的克里米亞」。

情報總局：烏克蘭保衛者撤離未有損失

情報總局於社交網站(X)發布影片顯示，一艘小型機動船黑夜中在接近海岸線的水域移動；消息指出，行動中發生一場涉及船舶和航空器的戰鬥，「達成了所有目的和目標，烏克蘭保衛者撤離現場，未有損失」。基輔當局隨後發表正式聲明證實，「國防部情報總局今夜在海軍支援下，在克里米亞執行一場聯合特別行動。」

 

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