烏克蘭局勢｜烏軍撤離利西昌斯克　澤連斯基：必將重奪頓巴斯(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續。烏克蘭確認守軍已經由東部盧甘斯克(Luhansk)的利西昌斯克巿(Lysychansk)撤退。烏克蘭總統澤連斯基表示，必定會反擊，重奪頓巴斯(Donbass)地區。俄羅斯表示，盧甘斯克已經被完全解放。由於利西昌斯克是烏軍在盧甘斯克州最後據點，意味總統普京指奪取頓巴斯地區的戰鬥任務實現。

在利西昌斯克巿西邊的斯拉夫揚斯克，星期日受到多枚導彈襲擊，最少6人死亡、15人受傷。市長指，最少15處地點起火，鄰近另一個城市亦有酒店被擊中。

烏克蘭軍方表示，俄軍在火炮、戰機及兵力方面都佔優，持續保衛利西昌斯克的戰鬥，將帶來致命的後果，為了捍衛防衛者的生命，決定撤退。總統澤連斯基說，巿郊仍有戰鬥，強調必定會反擊，重奪頓巴斯地區，會在更好的戰術和更多現代化武器配合下重回當地。

俄羅斯國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)早前已向總統普京匯報，完全攻陷利西昌斯克所在的盧甘斯克州，「盧甘斯克人民共和國」已完全被解放。