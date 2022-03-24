烏克蘭局勢｜烏軍擊沉俄黑海艦隊登陸艦(有片)

俄羅斯攻打烏克蘭戰況膠著，烏克蘭海軍稱今早擊沉俄軍黑海艦隊的大型登陸艦「奧爾斯克號」。烏軍上載影片和相片可見，在被俄軍佔領的南部別爾江斯克港有船艦爆炸冒出巨大火球和濃煙。有報道指「奧爾斯克號」發生兩次爆炸後沉沒，另有2艘船艦冒煙急速駛離，一個存放彈藥與燃料的倉庫也被擊毀。俄軍暫未有回應。