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國際
2022-03-24 21:50:35

烏克蘭局勢｜烏軍擊沉俄黑海艦隊登陸艦(有片)

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俄羅斯攻打烏克蘭戰況膠著，烏克蘭海軍稱今早擊沉俄軍黑海艦隊的大型登陸艦「奧爾斯克號」。烏軍上載影片和相片可見，在被俄軍佔領的南部別爾江斯克港有船艦爆炸冒出巨大火球和濃煙。有報道指「奧爾斯克號」發生兩次爆炸後沉沒，另有2艘船艦冒煙急速駛離，一個存放彈藥與燃料的倉庫也被擊毀。俄軍暫未有回應。

烏克蘭

烏克蘭海軍稱，今早炸毀一艘俄軍登陸艦。(互聯網)

烏副防長馬利亞爾指，「奧爾斯克號」可載20輛戰車、45輛裝甲運兵車和400名士兵。別爾江斯克港位於遭俄軍包圍的南部城市馬里烏波爾以西約70公里，是俄軍補給港口。若消息屬實，為烏軍「反擊戰」勝利，也挫俄軍士氣。有網民稱，希望能截斷在馬里烏波爾的俄軍補給。

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