烏克蘭局勢｜烏軍擊沉俄黑海艦隊登陸艦(有片)

Бердянськ!!!— 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 24, 2022
У 🇷🇺окупантів добряче палає!🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ElfkXMRwOQ
俄羅斯攻打烏克蘭戰況膠著，烏克蘭海軍稱今早擊沉俄軍黑海艦隊的大型登陸艦「奧爾斯克號」。烏軍上載影片和相片可見，在被俄軍佔領的南部別爾江斯克港有船艦爆炸冒出巨大火球和濃煙。有報道指「奧爾斯克號」發生兩次爆炸後沉沒，另有2艘船艦冒煙急速駛離，一個存放彈藥與燃料的倉庫也被擊毀。俄軍暫未有回應。
烏副防長馬利亞爾指，「奧爾斯克號」可載20輛戰車、45輛裝甲運兵車和400名士兵。別爾江斯克港位於遭俄軍包圍的南部城市馬里烏波爾以西約70公里，是俄軍補給港口。若消息屬實，為烏軍「反擊戰」勝利，也挫俄軍士氣。有網民稱，希望能截斷在馬里烏波爾的俄軍補給。
We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022
More footage of the #Russian war ships in #Berdyansk. pic.twitter.com/vT8rfhrnMr— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022