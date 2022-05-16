烏克蘭局勢｜烏軍據報北面戰線反攻至俄邊境　籲西方協助結束戰爭(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續。烏克蘭軍方表示，烏軍在北面戰線反攻，推進至接壤俄羅斯邊境。不過，雖然據報俄軍已撤離第二大城市哈爾科夫(Kharkiv)，但當地仍多次遭受火箭攻擊。烏克蘭總統辦公室促西方對俄實施「真正石油禁運」以及提供重型武器才能於今年內結束戰爭。
位於烏克蘭第二大城市哈爾科夫繼續傳出爆炸聲，烏方稱雖然該處的俄軍已撤走，但他們保持高度戒備。又稱已經對部署在哈爾科夫東南面伊久姆的俄軍作出反攻。至於哈爾科夫北面的城市杰爾加奇，3日前受到俄軍炮轟後，消防員星期日繼續撲救受波及起火的文化中心，當局指這座三層高的文化中心，近日被用作分發物資地點，但被俄軍多次發射火箭擊中，導致整幢建築物倒塌。
英國軍方情報則稱，俄軍在該處戰事失利，喪失大約三分一在烏克蘭作戰的地面兵力。不過俄軍表示，他們用高精準導彈擊毀烏軍在頓巴斯地區多個指揮部及武器庫。
波多利亞克：烏無興趣與俄持久戰
烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)表示，烏克蘭需要西方的重型武器，以及對俄羅斯的「真正石油禁運」才能在今年底前擊敗俄國。
波多利雅科在推特以英文發文說：「烏克蘭對於與俄羅斯的持久戰沒有興趣，整個世界也是。我們不能在本月擊敗俄國，但我們可以在今年做到。勝利的秘訣很簡單，真正的石油禁運加上戰車、飛機和大炮，讓我們一起結束這場戰爭。」
🇺🇦 is not interested in a protracted war with Russia, same as the whole world. We can't beat month this month, but we can do it this year. The recipe for victory is simple: real oil embargo + tanks, aircraft and artillery. Let's end it together.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 15, 2022
烏軍據報東北方重立邊界柱
烏克蘭軍方發放影片所見，烏克蘭士兵帶著黃藍相間的邊界柱前進，聲稱部隊成功推進至邊境，重新豎立邊界柱並合照留念，向總統澤連斯基報告完成任務。據報當地是烏克蘭東北邊境，接壤俄羅斯城市別爾哥羅德。東北大城哈爾科夫的守軍，近日成功反擊收復失地。烏軍表示成功守住哈爾科夫，迫使俄軍後撤回北面。
After weeks of heavy fighting, the Kharkiv 227th Battalion has retaken Ukrainian territory all the way back to the border with Russia.— Visegrád 24 (@visegrad24) May 15, 2022
They set up a new border post and take a group picture, telling President Zelensky “mission accomplished”.
🇺🇦
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