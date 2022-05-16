烏克蘭局勢｜烏軍據報北面戰線反攻至俄邊境　籲西方協助結束戰爭(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續。烏克蘭軍方表示，烏軍在北面戰線反攻，推進至接壤俄羅斯邊境。不過，雖然據報俄軍已撤離第二大城市哈爾科夫(Kharkiv)，但當地仍多次遭受火箭攻擊。烏克蘭總統辦公室促西方對俄實施「真正石油禁運」以及提供重型武器才能於今年內結束戰爭。

位於烏克蘭第二大城市哈爾科夫繼續傳出爆炸聲，烏方稱雖然該處的俄軍已撤走，但他們保持高度戒備。又稱已經對部署在哈爾科夫東南面伊久姆的俄軍作出反攻。至於哈爾科夫北面的城市杰爾加奇，3日前受到俄軍炮轟後，消防員星期日繼續撲救受波及起火的文化中心，當局指這座三層高的文化中心，近日被用作分發物資地點，但被俄軍多次發射火箭擊中，導致整幢建築物倒塌。

英國軍方情報則稱，俄軍在該處戰事失利，喪失大約三分一在烏克蘭作戰的地面兵力。不過俄軍表示，他們用高精準導彈擊毀烏軍在頓巴斯地區多個指揮部及武器庫。