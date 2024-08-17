烏克蘭局勢｜烏軍深入庫斯克謀斷補給　俄軍烏東攻勢有進展

烏克蘭入侵俄羅斯庫斯克地區（Kursk）的攻勢持續中，有消息指，烏軍炸毁了塞姆河（Cem）上的一座重要橋樑，使得俄國無法為軍隊提供捕給。
向各個方向前進1至3公里
據《BBC》等外媒報道，烏克蘭軍隊摧毀了俄羅斯庫斯克地區塞姆河上的一座橋樑，基輔繼續實施跨境軍事攻勢。庫斯克州當地時間16日晚間在Telegram上發表聲明稱，由於烏克蘭方面的襲擊，一座橫跨塞姆河的公路橋被摧毀。
俄羅斯反對派媒體網站Istories稱，這座橋位於「俄羅斯武裝部隊的關鍵後勤區域」。基輔軍隊繼續向庫斯克地區推進。烏克蘭陸軍總司令西爾斯基（Oleksandr Syrsky）將軍在周五的參謀會議上對總統澤連斯基說：「我們的士兵繼續戰鬥，向各個方向前進1至3公里。總體而言，局勢已得到控制。」
俄軍接近波克羅夫斯克
隨烏克蘭繼續前進，與烏克蘭接壤的俄羅斯別爾哥羅德地區（Belgorod ）官員表示，他們將從周一開始撤離五個村莊。不過俄羅斯也不是省油的燈。就在烏克蘭進一步深入俄羅斯西部領土的同時，俄羅斯軍隊也在烏克蘭東部取得進展。
周五，莫斯科表示，其軍隊已經佔領了謝爾希夫卡（Serhiivka），這是俄羅斯軍隊最近幾周佔領的一系列城鎮中最新的一個。最新的進展使俄軍更接近波克羅夫斯克市（Pokrovsk），這是一個重要的後勤樞紐，位於東線烏克蘭軍隊補給的主要道路上。由於俄羅斯「迅速逼近郊區」，該市軍事行政當局15日呼籲民眾趕緊撤離。
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