烏克蘭局勢｜烏軍深入庫斯克謀斷補給　俄軍烏東攻勢有進展

烏克蘭入侵俄羅斯庫斯克地區（Kursk）的攻勢持續中，有消息指，烏軍炸毁了塞姆河（Cem）上的一座重要橋樑，使得俄國無法為軍隊提供捕給。

向各個方向前進1至3公里

據《BBC》等外媒報道，烏克蘭軍隊摧毀了俄羅斯庫斯克地區塞姆河上的一座橋樑，基輔繼續實施跨境軍事攻勢。庫斯克州當地時間16日晚間在Telegram上發表聲明稱，由於烏克蘭方面的襲擊，一座橫跨塞姆河的公路橋被摧毀。

俄羅斯反對派媒體網站Istories稱，這座橋位於「俄羅斯武裝部隊的關鍵後勤區域」。基輔軍隊繼續向庫斯克地區推進。烏克蘭陸軍總司令西爾斯基（Oleksandr Syrsky）將軍在周五的參謀會議上對總統澤連斯基說：「我們的士兵繼續戰鬥，向各個方向前進1至3公里。總體而言，局勢已得到控制。」