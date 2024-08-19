烏克蘭局勢｜烏軍炸毀俄羅斯第3條橋　稱侵庫爾斯克建緩衝區

烏克蘭入侵俄羅斯庫爾斯克(Kursk)地區近兩星期，繼早前炸毀當地一條俄軍運送補給物資大橋後，周日再炸毀另一條。俄羅斯周一則證實第3條橋亦受攻擊並損毀。烏克蘭總統澤連斯基表示，攻擊連壤烏東的庫爾斯克地區，是要建立「緩衝區」破壞俄軍作戰能力，並稱「我們正完成目標」。

烏軍8月6日起進入庫爾斯克，其空軍指揮官周日稱，部隊炸毀當地一條極具戰略價值的橋樑，這是3天內炸毀的第2條大橋，可削弱敵人物資運送。而俄羅斯周一證實塞姆河(Seym River)第3條橋損毀，烏方未有即時回應。澤連斯基周日晚發表講話時稱，他們的反攻是要打擊俄羅斯軍事潛力，「任何對俄軍、俄國、其軍事工業及經濟造成的損失，將有助我們阻止戰事擴大」。