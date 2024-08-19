烏克蘭局勢｜烏軍炸毀俄羅斯第3條橋　稱侵庫爾斯克建緩衝區

烏克蘭入侵俄羅斯庫爾斯克(Kursk)地區近兩星期，繼早前炸毀當地一條俄軍運送補給物資大橋後，周日再炸毀另一條。俄羅斯周一則證實第3條橋亦受攻擊並損毀。烏克蘭總統澤連斯基表示，攻擊連壤烏東的庫爾斯克地區，是要建立「緩衝區」破壞俄軍作戰能力，並稱「我們正完成目標」。
烏軍8月6日起進入庫爾斯克，其空軍指揮官周日稱，部隊炸毀當地一條極具戰略價值的橋樑，這是3天內炸毀的第2條大橋，可削弱敵人物資運送。而俄羅斯周一證實塞姆河(Seym River)第3條橋損毀，烏方未有即時回應。澤連斯基周日晚發表講話時稱，他們的反攻是要打擊俄羅斯軍事潛力，「任何對俄軍、俄國、其軍事工業及經濟造成的損失，將有助我們阻止戰事擴大」。
烏克蘭局勢｜俄下令庫爾斯克逾12.1萬人撤離
烏軍地面部隊指揮官Oleksandr Pavliuk周一指，在庫爾斯克地區成功完成任務，並擒獲俄戰俘，將用來交換被俄囚禁的烏軍。他又上載片段顯示一群十多人舉起雙手在路上行走，另有數名士兵跪在路旁。他並未說擄俘了多少俄兵。另方面，俄羅斯通迅社報道，俄緊急部門正撤離庫爾斯克9個邊境地區的逾12.1萬名居民。
烏克蘭局勢｜俄軍推進烏東戰略城市波克羅夫斯克
烏軍在烏東仍陷苦戰，俄軍未有停止進攻，更在烏東戰略城市波克羅夫斯克(Pokrovsk)取得進展。當地一名官員周一稱，居民只有一周或兩周時間撤離，呼籲大家盡快離開。據悉，俄軍最近數月逐步迫近，上周距離該市僅10公里左右。據悉，當局有能力每天最少撤走1,000人，但目前每天僅500至600人離開。約有5.3萬人仍留在波克羅夫斯克或鄰近地區，包括近4,000名兒童。