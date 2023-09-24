烏克蘭局勢｜烏軍炸毁俄羅斯黑海艦隊總部　並稱已突破俄佔區南部防線（有片）

烏克蘭對俄佔克里米亞地區再度發動飛彈攻擊，俄羅斯黑海艦隊總部大樓遭轟炸，屋頂被炸爛。另一方面，烏軍前線一名將軍透露，烏克蘭部隊已在韋爾博韋（Verbove）取得突破，將進一步推進。

俄羅斯國防部隨後證實

根據英國衛報等外媒報道，烏克蘭在22日對俄佔克里米亞發動空襲，其中至少一枚飛彈擊中俄羅斯黑海艦隊總部，社交媒體上流傳的影片顯示，黑海艦隊總部的屋頂冒出陣陣白煙。據俄羅斯消息人士稱，擊中黑海艦隊總部的是英國提供的「風暴之影」飛彈（Storm Shadow）。

俄羅斯國防部隨後也證實，港口城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的海軍總部遭到攻擊，造成一名軍人失蹤。市長呼籲民眾遠離艦隊總部所在的市中心。