烏克蘭局勢｜烏軍炸毁俄羅斯黑海艦隊總部　34軍官死亡包括最高海軍上將

烏克蘭特種部隊25日稱，上週對俄羅斯位於克里米亞半島塞瓦斯托波爾港（Sevastopol）的黑海艦隊總部發動空襲，擊斃了俄軍駐克里米亞最高海軍上將索科洛夫（Viktor Sokolov）及其他33名軍官，對此俄國防部未立即回應。據《路透社》報道，克里米亞半島（Crimea）是俄烏戰爭的關鍵區域。戰爭期間，俄軍多次以克里米亞作為對烏發動空襲的平台。隨著烏軍對克里米亞攻擊的次數漸增，當前莫斯科扶植的塞凡堡（Sevastopol）當局正在採取因應措施。俄國在2014年併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島，一旦索科洛夫的死訊被證實，將是基輔對克里米亞最重大的打擊之一。

行動代號為「螃蟹陷阱」（Crab Trap）

報道稱，這是烏軍最大膽的襲擊之一，這場行動代號名為「螃蟹陷阱」（Crab Trap），特別選在俄國海軍高層開會時發動襲擊。烏克蘭特種部隊在通訊軟體Telegram上稱，「俄軍黑海艦隊總部遭到襲擊後，包括俄軍黑海艦隊司令在內34名軍官死亡，另有105名占領軍受傷，且總部大樓已無法修復」。烏克蘭國防情報發言人尤索夫（Andrii Yusov）稱，俄國正利用克里米亞作為後勤樞紐，而烏克蘭的最終目標就是解除俄國對當地的非法占領。目前尚不清楚烏克蘭特種部隊是如何統計襲擊的死傷人數。《路透社》表示，無法獨立核實這則訊息，因為雙方有時會誇大敵人在戰爭中的損失，而鮮少提及己方的損失俄國防部曾發布聲明指，烏軍空襲發生後一名軍人已遭殺害，隨後又改稱該名軍人為「失蹤」。俄國防部還稱，防空系統已擊落5枚飛彈。俄國官媒《塔斯社》報道，索科洛夫2013至2020年擔任北方艦隊（Northern Fleet）副司令，2020年起擔任俄海軍學院院長，2022年8月在烏軍對克里米亞展開一系列襲擊後，轉任俄軍駐克里米亞黑海艦隊總司令。

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