烏克蘭局勢︱烏軍無人機再襲莫斯科　三大機場一度關閉

莫斯科機場陷入混亂

據俄羅斯《塔斯社》報道，莫斯科三大機場一度關閉，並暫停今天凌晨的起降航班，目前謝列梅捷沃和多莫傑多沃機場已開始恢復航班進出，但伏努科沃機場仍繼續關閉。根據機場消息，一些航班被轉移至其他城市，另有一架航班被轉移至莫斯科茹科夫斯基國際機場。俄羅斯國防部聲稱，由於來自烏克蘭的無人機襲擊，空域關閉，莫斯科機場陷入混亂，所有進出航班均被延誤。從網路上流傳的影片中可以聽到，莫斯科上空傳來爆炸聲，灰色煙霧吞沒了周圍。據悉其中有一架無人機墜毁在俄羅斯知名媒體人瑪格麗塔·西蒙尼揚(Margarita Simonyan)的豪宅附近，她同時也是一名支持戰爭的狂熱分子。烏克蘭通常不會對俄羅斯領土內的襲擊發表評論，不過基輔在21日證實，它對位於兩國共同邊界東北200多公里處的俄羅斯軍事空軍基地進行了無人機襲擊。烏克蘭國防情報局發言人安德烈·尤索夫在接受烏克蘭媒體採訪時表示，烏克蘭無人機襲擊了俄羅斯卡盧加州謝科夫卡空軍基地，造成至少一架飛機受損。

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