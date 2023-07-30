烏克蘭局勢｜烏軍無人機夜襲莫斯科 辦公大樓損毀 國際機場關閉

此外，俄羅斯塔斯社報道，莫斯科伏努科夫(Vnukovo)國際機場關閉，飛機不能起降，航班已被重新安排到至其他機場。

這是近期一連串無人機攻擊的最新一宗，近日無人機攻擊目標涵蓋克里姆林宮和烏克蘭邊境附近的俄羅斯城鎮，莫斯科當局將矛頭指向基輔。

莫斯科及其周邊地區距烏克蘭邊境約500公里，在俄烏戰爭去年2月爆發以來少有受到攻擊，直至今年才發生數宗無人機攻擊事件。

索比亞寧在Telegram發文指：「烏克蘭無人機深夜發動攻擊，兩幢市區辦公大樓外牆輕微受損，沒人傷亡。」

俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)指責烏克蘭無人機周日凌晨襲擊莫斯科，損毀兩幢辦公大樓，至少一人受傷，據報莫斯科一座機場已關閉。

俄烏局勢｜俄羅斯擊落烏克蘭無人機

俄國防部周日(30日)表示，已阻止烏克蘭企圖在晚間以25架無人機攻擊克里米亞的行動，其中16架烏克蘭無人機被防空炮火摧毀，其他9架則被電子作戰手段壓制，未能抵達目標就墜入黑海。行動中，沒人員傷亡。

俄國防部較早前已表示，俄方擊落3架對莫斯科發動攻擊的烏克蘭無人機。國防部在Telegram說，基輔政權企圖利用無人飛行載具，對莫斯科市內目標進行恐怖攻擊，但遭遇挫敗。其中一架無人機被擊落，另外兩架遭俄軍「電子戰設備壓制」並墜毀。

俄方上周五(28日)表示，在毗鄰烏克蘭的南部羅斯托夫(Rostov)地區攔截兩枚烏克蘭導彈。俄方指，濺落在塔根羅格市(Taganrog)的爆炸碎片至少造成10多人受傷。

俄羅斯政府本月初表示，在莫斯科地區擊落5架烏克蘭無人機，稱這些無人機是擾亂伏努科夫國際機場運作的「恐怖行動」。

俄烏局勢｜報道指烏軍使用北韓火箭

烏克蘭正在反攻，發動無人機攻擊，致力收復俄烏戰爭爆發以來遭俄羅斯佔領的土地。部分烏軍正在英國西南部一個軍事基地受訓，包括如何使用AS-90自走炮等。

另外，英國《金融時報》報道，有烏軍使用北韓火箭彈攻擊俄軍，並引述烏克蘭國防部指相關武器是從俄軍繳獲。