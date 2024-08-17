烏克蘭局勢｜烏軍疑炸毀庫爾斯克州戰略大橋　圖斷俄軍補給(有片)

烏克蘭軍方越境向俄羅斯邊境地區推進已逾一周，俄軍一條主要後勤大橋被炸毀。烏方強調無意佔據俄方領土，只希望增加談判籌碼。俄方就質疑烏軍用美國製火箭攻擊大橋。
烏軍周五(16日)發放片段，展示俄羅斯庫爾斯克州一條具戰略意義、據報用作運送物資到前線的主要橋樑被炸毀。烏克蘭總統澤倫斯基說，烏軍正鞏固在庫斯克的陣地，並暗示會將控制的俄國領土，用來交換被俄軍占領的烏克蘭土地，強調無意佔領當地。庫斯克州長Alexei Smirnov證實，烏軍在一場跨境進攻行動中摧毀了庫斯克一座橫跨塞姆河的大橋。
俄方指烏軍用海馬斯火箭炸毀橋樑
俄羅斯傳媒指，橋樑是在烏軍用美國提供的海馬斯多管火箭炮射擊後倒塌，導致附近地區交通中斷。當局又指控，庫斯克州一條村莊殲滅烏克蘭的破壞小組，檢獲到北約的武器，包括美國和瑞典製造的槍械。
Footage of the Ukrainian Air Force dropping the Russian-held bridge over the Seym River at Glushkovo, Kursk Oblast.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 16, 2024
At least one fighter-launched glide bomb hit the span, destroying it. pic.twitter.com/AwDGewyJ2R