烏克蘭局勢｜烏軍疑炸毀庫爾斯克州戰略大橋　圖斷俄軍補給(有片)

烏克蘭軍方越境向俄羅斯邊境地區推進已逾一周，俄軍一條主要後勤大橋被炸毀。烏方強調無意佔據俄方領土，只希望增加談判籌碼。俄方就質疑烏軍用美國製火箭攻擊大橋。

烏軍周五(16日)發放片段，展示俄羅斯庫爾斯克州一條具戰略意義、據報用作運送物資到前線的主要橋樑被炸毀。烏克蘭總統澤倫斯基說，烏軍正鞏固在庫斯克的陣地，並暗示會將控制的俄國領土，用來交換被俄軍占領的烏克蘭土地，強調無意佔領當地。庫斯克州長Alexei Smirnov證實，烏軍在一場跨境進攻行動中摧毀了庫斯克一座橫跨塞姆河的大橋。

