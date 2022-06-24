烏克蘭局勢︱烏軍稱將撤出北頓涅茨克

烏克蘭盧甘斯克的軍方負責人表示，將會撤出北頓涅茨克。又指俄羅斯已摧毀整個城市的大部份基礙建設。

盧甘斯克的軍方負責人Serhiy Hayday，周五(24日)透過電視講話表示：「很不幸，我們要（從北頓涅茨克）撤走我們的軍隊。經過數個月後，留在已破壞的地點已沒有意義，因為在沒有防禦的地方每日只會增加死亡數字。我們在這裡的守軍，已經收到指令要撤退到新地點，並在那裡再展開行動。」Serhiy Hayday指，北頓涅茨克在俄軍持續轟炸之下，已無法持久。

Serhiy Hayday表示：「市內所有基建已被完全摧毀，超過9成的屋都被燒過，約8成的屋已被摧毀。這已經是無法恢復，並必須被拆除。」Serhiy Hayday承認俄軍在部份地區取得成功，不過他又指利昌斯克的物流供應充足，地形複雜，要即時攻佔並不容易。

烏克蘭游擊隊殺害親俄政客

俄羅斯國營媒體又透過，一名俄羅斯安插在克爾松的政客被殺。俄方指該地區的體育及青年部長Dmitry Savluchenko受到恐怖襲擊被殺，而烏克蘭的克爾松軍方代表承認有關的事件，又指這是烏方的游擊隊取得的勝利。

另外，俄羅斯國營傳媒塔斯社報道，一輛Il-76軍用運輸機在俄羅斯西面城市Ryazan墜毀，俄方稱飛機當時進行訓練，機上當時有10人，當中4人證實死亡。而俄羅斯國防部指，飛機是因為引擎故障而墜毀。