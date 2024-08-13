烏克蘭局勢｜烏軍稱控制俄1000平方公里領土　普京︰必回應挑釁

烏克蘭武裝部隊越境攻擊俄羅斯庫爾斯克州，至今控制至少28個村鎮，是俄烏戰事兩年多以來，烏軍在俄羅斯境內最大規模推進。 烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基向總統澤連斯基匯報行動進展時指，已控制俄羅斯約1,000平方公里的土地，形容局勢正由烏軍控制。澤連斯基表示，已指示官員為行動地區制定人道主義計劃，又指俄羅斯向其他國家發動戰爭，「現時戰事已回到俄羅斯」。國防部及外交部官員正提交必要行動清單，以爭取西方許可使用遠程武器攻擊俄羅斯。

爭取西方准用遠程武器攻擊俄羅斯 俄羅斯總統普京聽取戰況匯報，揚言將堅決回應烏方在邊境地區的一系列挑釁，要求國防部將烏軍趕出俄羅斯領土，又指烏克蘭進攻是要爭取談判籌碼，但莫斯科不可能與攻擊平民的烏克蘭談判。俄羅斯國防部就通報，自本月6日以來烏軍在庫爾斯克方向的兵力折損1,610人，並損失32輛坦克、23輛裝甲運輸車以及其他重型武器裝備。俄羅斯國營電視台報道，庫爾斯克州的鄰近城市別爾哥羅德當局，亦安排約逾萬居民緊急疏散，但並沒向詳細說明原因。

澤連斯基早前已向美國提出，要求容許使用陸軍戰術導彈系統攻擊俄羅斯領土。烏克蘭國防部長烏梅洛夫亦與法國國防部長勒科爾尼通電話，要求解除禁令，容許烏方以西方武器襲擊俄羅斯軍事目標。美國國務院表示，華府在烏克蘭越境攻擊的問題上政策無改變，會確保烏軍有能力應對俄羅斯的侵略，至於如何進行軍事行動是烏方決定。