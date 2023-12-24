烏克蘭局勢｜烏軍稱擊落俄軍3架蘇-34戰鬥轟炸機　專家：美國愛國者導彈建功

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）和軍方官員表示，烏軍今天在南部前線擊落3架俄羅斯蘇-34（Su-34）戰鬥轟炸機，並稱讚這是俄烏交戰22個月來的一大戰果。

俄羅斯軍方並未提及此事，但俄國的博客稱俄方確實有折損，而專家指烏軍可能用了美國供應的愛國者導彈，但路透社無法獨立證實前述這些消息。

俄國最現代化戰機之一

烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）於通訊應用程式Telegram寫道：「今天中午在南部戰區，掉了3架俄羅斯蘇-34戰鬥轟炸機！」

空軍發言人伊納特（Yuri Ihnat）告訴烏克蘭國營電視台：「在我們確實的統計數據中，已經有一段時間沒有出現蘇-34。」他更形容蘇-34是俄國最現代化戰機之一，可用於轟炸和其他攻擊行動。