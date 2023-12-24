烏克蘭局勢｜烏軍稱擊落俄軍3架蘇-34戰鬥轟炸機　專家：美國愛國者導彈建功

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）和軍方官員表示，烏軍今天在南部前線擊落3架俄羅斯蘇-34（Su-34）戰鬥轟炸機，並稱讚這是俄烏交戰22個月來的一大戰果。
俄羅斯軍方並未提及此事，但俄國的博客稱俄方確實有折損，而專家指烏軍可能用了美國供應的愛國者導彈，但路透社無法獨立證實前述這些消息。
俄國最現代化戰機之一
烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）於通訊應用程式Telegram寫道：「今天中午在南部戰區，掉了3架俄羅斯蘇-34戰鬥轟炸機！」
空軍發言人伊納特（Yuri Ihnat）告訴烏克蘭國營電視台：「在我們確實的統計數據中，已經有一段時間沒有出現蘇-34。」他更形容蘇-34是俄國最現代化戰機之一，可用於轟炸和其他攻擊行動。
射程可達160公里
澤連斯基在晚間談話影片中，讚揚敖德薩地區（Odesa）防空部隊擊落赫松地區（Kherson）上空的這些蘇-34。
俄軍2022年2月全面入侵烏克蘭的頭幾天，就佔領了赫松地區大片領土，此後烏軍試圖收復失土，今年11月在赫松地區的第聶伯河（Dnipro River）東岸建立陣地。
烏克蘭航空專家羅曼能柯（Valeriy Romanenko）向烏國當地廣播電台表示，他認為愛國者導彈擊落俄軍戰機的可能性很高，還說俄軍沒有充分考量到該款武器射程達到160公里。
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