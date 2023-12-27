烏克蘭局勢｜烏軍空襲克里米亞港口　俄登陸艦受損(有片)

俄烏戰事已經持續22個月，戰事多次傳出陷入僵局。俄羅斯國防部證實，俄軍登陸艦「新切爾卡斯克號」(Novocherkassk)周二在克里米亞地區一個港口，被烏克蘭戰機的導彈擊中受損，最少1人死亡。烏克蘭軍方形容，這次攻擊行動是非常重大事件。

有人拍攝到相信是俄羅斯登陸艦「新切爾卡斯克號」遇襲的一刻。片段顯示，港口附近有建築物相信亦受到波及，玻璃窗被震碎。街道上有金屬碎片，亦有車輛受損。