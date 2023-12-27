烏克蘭局勢｜烏軍空襲克里米亞港口　俄登陸艦受損(有片)

俄烏戰事已經持續22個月，戰事多次傳出陷入僵局。俄羅斯國防部證實，俄軍登陸艦「新切爾卡斯克號」(Novocherkassk)周二在克里米亞地區一個港口，被烏克蘭戰機的導彈擊中受損，最少1人死亡。烏克蘭軍方形容，這次攻擊行動是非常重大事件。
有人拍攝到相信是俄羅斯登陸艦「新切爾卡斯克號」遇襲的一刻。片段顯示，港口附近有建築物相信亦受到波及，玻璃窗被震碎。街道上有金屬碎片，亦有車輛受損。
烏方：對烏軍是相當重大事件
烏克蘭空軍發言人表示，從爆炸的猛烈程度來看，「新切爾卡斯克號」以及附近的補給船，和港口部分基建設施，應該已經被摧毀，形容這次空襲行動對烏軍而言是相當重大事件。
據報「新切爾卡斯克號」載有伊朗製造的無人機，用於攻擊烏克蘭目標。英國國防大臣夏博思表示，「新切爾卡斯克號」遇襲，反映烏克蘭戰事陷入僵局的想法錯誤。
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) December 26, 2023
The Ukrainian Army just blew up the Russian landing ship Novocherkassk.
If there was a full crew on the ship, dozens of Russian sailors are likely to have been killed.
Via @TheDolgo pic.twitter.com/m0C2DPSYZU