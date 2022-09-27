烏克蘭局勢｜烏軍總司令扎盧日內登美國《時代》雜誌封面

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第8個月，烏克蘭軍隊於本月初在東部發起反攻，連番報捷，逼使俄軍節節敗退，反攻的頭號功臣烏軍總司令扎盧日內(Valeriy Zaluzhny)登上最新一期美國《時代》(TIME)雜誌10月封面。

《時代》雜誌在官方社交平台上載美國10月封面為身穿軍服的烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內，他的後方為飄揚的藍黃色烏克蘭國旗，《時代》表示「時代雜誌的新封面：烏克蘭扭轉戰局的反擊內幕。」

《時代》雜誌多次以烏克蘭相關主題為封面

帖子吸引了大批網民點讚，同時有不少烏克蘭網民留言「呢期雜誌我買硬」、「邊度可以買？」、「我哋嘅英雄登上雜誌」、「他係出類拔萃」、「我哋感到驕傲」、「烏克蘭嘅總司令萬歲！」。

自俄烏戰爭爆發，《時代》雜誌多次以烏克蘭相關主題為封面，包括於戰事爆發後1個星期，曾以代表烏克蘭國旗的藍黃色，並引用烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)名言為封面。另外，澤連斯基與妻子歐倫娜(Olena Zelenska)亦先後曾登上封面。