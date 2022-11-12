烏克蘭局勢｜烏軍重掌赫爾松　俄方指仍是俄羅斯領土(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾8個月，烏軍繼續反攻，繼日前重奪南部城巿尼古拉耶夫(Mykolaiv)後，昨日再收復一度被俄軍控制的南部重鎮赫爾松市(Kherson)。烏克蘭國旗在相隔8個月後在當地再次升起，網上流傳多段赫爾松民眾湧到街上歡呼慶祝，並歡迎烏克蘭部隊。烏克蘭總統澤連斯基形容是歷史性一日。俄方強調赫爾松仍然是俄羅斯領土。

赫爾松是俄羅斯於今年2月出兵以來，在烏克蘭境內佔領的唯一地方首府，多個多月前俄羅斯宣稱吞併當地及烏克蘭其餘3個地區。俄羅斯國防部長紹伊古日前下令俄軍撤出赫爾松市，轉移至第聶伯河東岸。網上流傳多個片段，顯示赫爾松有烏軍及居民手持烏克蘭國旗在街頭遊行慶祝，亦有大民批居民到市中心迎接入城的烏軍與軍人擁抱及合照，部分人披上烏克蘭國旗，亦有汽車響安慶祝。

澤連斯基讚揚赫爾松的人民從不放棄 烏克蘭總統澤連斯基形容是歷史性一日，稱烏軍的特種部隊已經進入赫爾松市，外圍亦有其他烏軍駐守，其他士兵隨後亦會陸陸續續返回當地，他讚揚赫爾松的人民從不放棄、堅信公義，亦感謝烏軍的貢獻令南部反擊戰得到實現，他又指，現時須確保市內居民安全，特別是一些俄軍重留下的地雷及爆炸品，仍然威脅著民眾安全，要盡快清除。 烏克蘭國家安全委員會就指，俄軍全面催毀赫爾松的基礎建設，擔心大範圍地區埋有地雷，呼籲居民暫時不要急於重返家園。

🇺🇦Ukrainian soldiers are ambushed by Special Kherson Hugging Forces

🌺💐🌷🌺💐🌷🌺💐🌷 pic.twitter.com/eTdsraMm75 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 11, 2022

Scenes in Kherson … I just can’t stop watching these. Incredible day for Ukraine and for the liberated people. pic.twitter.com/6OFkiqbXMR — James Spenceley (@JamesSpenceley) November 11, 2022

On September 27th, Russian authorities claimed that 497k citizens of the Kherson region voted to join Russia. It's November 11th and Russians have left Kherson city. This is Kherson today, joyous to be free. pic.twitter.com/l2zLkfU4rl — Aleksandar Djokic (Александар Джокич) (@polidemitolog) November 11, 2022

克里姆林宮：撤軍不會令總統普京尷尬 俄羅斯國防部早前指，逾30,000軍人及5,000件軍備，包括武器及後勤器材，已從第聶伯河西岸撤退到東岸，沒留下一兵一卒。克里姆林宮則指，撤離赫爾松是國防部的決定，撤軍不會令總統普京尷尬，並強調赫爾松仍然是俄羅斯領土，屬俄羅斯聯邦一部分，其法律地位不會因俄軍撤走而有任何改變。