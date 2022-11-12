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國際
2022-11-12 12:02:00

烏克蘭局勢｜烏軍重掌赫爾松　俄方指仍是俄羅斯領土(有片)

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俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾8個月，烏軍繼續反攻，繼日前重奪南部城巿尼古拉耶夫(Mykolaiv)後，昨日再收復一度被俄軍控制的南部重鎮赫爾松市(Kherson)。烏克蘭國旗在相隔8個月後在當地再次升起，網上流傳多段赫爾松民眾湧到街上歡呼慶祝，並歡迎烏克蘭部隊。烏克蘭總統澤連斯基形容是歷史性一日。俄方強調赫爾松仍然是俄羅斯領土。

烏軍重掌赫爾松，俄方指仍是俄羅斯領土。(Twitter)

烏軍重掌赫爾松，俄方指仍是俄羅斯領土。(Twitter)

赫爾松是俄羅斯於今年2月出兵以來，在烏克蘭境內佔領的唯一地方首府，多個多月前俄羅斯宣稱吞併當地及烏克蘭其餘3個地區。俄羅斯國防部長紹伊古日前下令俄軍撤出赫爾松市，轉移至第聶伯河東岸。網上流傳多個片段，顯示赫爾松有烏軍及居民手持烏克蘭國旗在街頭遊行慶祝，亦有大民批居民到市中心迎接入城的烏軍與軍人擁抱及合照，部分人披上烏克蘭國旗，亦有汽車響安慶祝。

網上流傳多個片段，顯示赫爾松有烏軍及居民手持烏克蘭國旗在街頭遊行慶祝。(Twitter) 網上流傳多個片段，顯示赫爾松有烏軍及居民手持烏克蘭國旗在街頭遊行慶祝。(Twitter) 網上流傳多個片段，顯示赫爾松有烏軍及居民手持烏克蘭國旗在街頭遊行慶祝。(Twitter)

澤連斯基讚揚赫爾松的人民從不放棄

烏克蘭總統澤連斯基形容是歷史性一日，稱烏軍的特種部隊已經進入赫爾松市，外圍亦有其他烏軍駐守，其他士兵隨後亦會陸陸續續返回當地，他讚揚赫爾松的人民從不放棄、堅信公義，亦感謝烏軍的貢獻令南部反擊戰得到實現，他又指，現時須確保市內居民安全，特別是一些俄軍重留下的地雷及爆炸品，仍然威脅著民眾安全，要盡快清除。

烏克蘭國家安全委員會就指，俄軍全面催毀赫爾松的基礎建設，擔心大範圍地區埋有地雷，呼籲居民暫時不要急於重返家園。

克里姆林宮：撤軍不會令總統普京尷尬

俄羅斯國防部早前指，逾30,000軍人及5,000件軍備，包括武器及後勤器材，已從第聶伯河西岸撤退到東岸，沒留下一兵一卒。克里姆林宮則指，撤離赫爾松是國防部的決定，撤軍不會令總統普京尷尬，並強調赫爾松仍然是俄羅斯領土，屬俄羅斯聯邦一部分，其法律地位不會因俄軍撤走而有任何改變。

克里姆林宮：撤軍不會令總統普京尷尬。(資料圖片)

克里姆林宮：撤軍不會令總統普京尷尬。(資料圖片)

馬克龍表示歡迎　朔爾茨稱現階段難透過外交途徑結束戰事

法國總統馬克龍對於烏克蘭收復南部赫爾松巿表示歡迎，認為是朝著恢復烏克蘭主權邁出的關鍵一步，重強法國繼續支持烏克蘭。

德國總理朔爾茨表示，現階段難以透過外交途徑結束俄烏戰事，認為俄羅斯總統普京發動入侵行動，正在阻止任何外交手段解決事件，他又不同意按俄方提出的條件進行停火和談。俄羅斯早前要求烏克蘭必須去軍事化及永遠不能加入北約，北約亦要停止在東部的擴張行動。

馬克龍表示歡迎，朔爾茨稱現階段難透過外交途徑結束戰事。(資料圖片)

馬克龍表示歡迎，朔爾茨稱現階段難透過外交途徑結束戰事。(資料圖片)

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