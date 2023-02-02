烏克蘭局勢｜烏軍：俄羅斯華格納僱傭兵像喪屍 不斷湧來無停過

烏克蘭東部頓涅茨克州的巴赫穆特(Bakhmut)目前戰況激烈，有烏士兵向美國有線新聞網絡(CNN)形容，與為俄羅斯僱傭兵組織華格納的戰鬥分子對戰，情況如喪屍電影，他們像打不死般不斷湧來，令烏軍疲於應對，轟擊他們的機關槍手瘋狂地開槍。 華格納僱傭兵曾在敘利亞助政府軍打仗，該組織於俄羅斯監獄招攬囚犯代替刑期，以增俄軍兵源。烏軍Andriy和Borisych在以燭光照明的地堡接受訪問稱，「我們每輪戰鬥持續約10小時，不只是一波又一波，而是無間斷過，他們(華格納僱傭兵)不斷湧來。」Andriy指，因不停開槍，他們的AK47步槍都十分燙熱，「我們這方約有20名士兵，對方則有200人」。

華格納僱傭兵｜機關槍手：射中他們也不倒下來 Andriy表示，華格納僱傭兵10人一組，前進30米後就會挖壕溝作為據點，另一組跟隨再前進30米，「他們試圖逐步前進，期間也損失不少人」。當第一波戰鬥分子精疲力竭或因戰死人數減少，華格納會從側邊調派更具經驗的戰鬥分子補充。Andriy形容他們面對的攻擊恐怖和超現實，「我們的機關槍手幾乎發癲，因他不斷開槍射擊，還說『我知道射中他(華格納僱傭兵)，但他未有倒下來。過了一陣，他的血流出來，然後才倒下』」。Andriy形容有關戰鬥場面像喪屍電影情節，「他們爬過同袍的屍體並踩過。他們看來很像在攻擊前服過藥」。他說，即使殲滅了第一波華格納僱傭兵，但攻擊仍持續，烏軍彈藥用盡並發現遭包圍，「他們來自其他方向，我們並未預料到。我們開槍直至最後一粒子彈，然後投擲所有手榴彈，只有我和數人逃出來。我們在那情況下非常無助」。