烏克蘭局勢｜烏農業大亨夫婦遭炮轟慘死　烏方斥俄蓄意謀殺(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事已持續逾5個月。烏克蘭南部城市尼古拉耶夫市(Mykolayiv)市長Oleksandr Senkevych表示周日遭受俄軍迄今最猛烈的轟炸。烏克蘭農業大亨夫婦在南部寓所遭導彈擊中喪生，烏方歸咎俄方蓄意謀殺。

俄烏戰事持續，烏克蘭南部城市尼古拉耶夫市(Mykolayiv)市長Oleksandr Senkevych表示，當地遭到俄軍猛烈炮擊，有酒店、體育館、學校和大量房屋遭到破壞，形容是俄軍至今為止對當地最猛烈的轟炸。

大型農業公司Nibulon的創辦人、74歲富商瓦達圖爾斯基(Oleksiy Vadatursky)的寓所亦在這一輪轟炸中被擊中，他與妻子喪生。Nibulon專門從事小麥、大麥、玉米的生產與出口，擁有自己的船隊和船塢。瓦達圖爾斯基曾經獲授予烏克蘭英雄的稱號，他在雜誌福布斯(Forbes)的烏克蘭富豪榜上排名第24位。

網上流傳瓦達圖爾斯基寓所被導彈擊中後的影片，可見被為睡房的房間外牆被嚴重破壞，清晰可見內部近半個房間已消失。