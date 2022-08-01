烏克蘭局勢｜烏農業大亨夫婦遭炮轟慘死　烏方斥俄蓄意謀殺(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事已持續逾5個月。烏克蘭南部城市尼古拉耶夫市(Mykolayiv)市長Oleksandr Senkevych表示周日遭受俄軍迄今最猛烈的轟炸。烏克蘭農業大亨夫婦在南部寓所遭導彈擊中喪生，烏方歸咎俄方蓄意謀殺。
俄烏戰事持續，烏克蘭南部城市尼古拉耶夫市(Mykolayiv)市長Oleksandr Senkevych表示，當地遭到俄軍猛烈炮擊，有酒店、體育館、學校和大量房屋遭到破壞，形容是俄軍至今為止對當地最猛烈的轟炸。
大型農業公司Nibulon的創辦人、74歲富商瓦達圖爾斯基(Oleksiy Vadatursky)的寓所亦在這一輪轟炸中被擊中，他與妻子喪生。Nibulon專門從事小麥、大麥、玉米的生產與出口，擁有自己的船隊和船塢。瓦達圖爾斯基曾經獲授予烏克蘭英雄的稱號，他在雜誌福布斯(Forbes)的烏克蘭富豪榜上排名第24位。
網上流傳瓦達圖爾斯基寓所被導彈擊中後的影片，可見被為睡房的房間外牆被嚴重破壞，清晰可見內部近半個房間已消失。
澤連斯基顧問指襲擊經俄軍經精心策劃
總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)的顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)表示，其中一枚導彈擊中瓦達圖爾斯基的睡房，認為是俄軍經精心策劃和組織的蓄意謀殺。澤連斯基形容，瓦達圖爾斯基的死，是整個烏克蘭的巨大損失。
Ukrainian grain tycoon Oleksiy Vadatursky has been killed by a Russian missile strike on his house in Mykolayiv. Unprecedented, if the strike was targeting him personally.— Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) July 31, 2022
Video from the scene, purportedly: https://t.co/2QlZZqL9GJ pic.twitter.com/hDhbR5IFVR