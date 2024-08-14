烏克蘭局勢｜烏電視台首播入侵蘇賈拆下俄國旗 分析：心理戰大於成效

烏克蘭在俄羅斯入侵烏地區近兩年半後，上周首度反入侵俄羅斯境內，進攻南部庫爾斯克(Kursk)地區，並控制約1,000平方公里俄國土地，以及74個城鎮和村莊。烏克蘭總統澤連斯基周三稱，烏軍在多個方向推進1至2公里。另外，烏克蘭電視台首次播放烏軍進佔俄國土畫面，烏克蘭士兵進入庫爾斯克城鎮蘇賈(Sudzha)，並拆下一間學校懸掛的俄羅斯國旗，可聽到士兵高呼「榮耀歸於烏克蘭」。女記者回應「榮耀歸於英雄」，又說情緒仍然十分激動。

有分析認為，烏克蘭反侵俄羅斯是至今最大膽舉動，也是最冒險舉動。烏軍遲遲無法將俄軍逐出頓巴斯(Donbas)地區，反攻俄國可提升士氣。有指烏方手握俄地區可作為停火談判籌碼，惟若長佔俄國庫爾斯克部分村鎮也有風險，待俄軍完成集結前往當地反擊，可能造成烏軍嚴重死傷。另外，也可能激發俄羅斯向烏境發動更多無人機和炮彈襲擊。有分析認為，烏克蘭冒險之舉只是一場心理戰，振奮士兵之餘，也令俄羅斯總統普京「冇面」。