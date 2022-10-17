烏克蘭局勢｜烏音樂家拒絕為赫爾松佔領區粉飾太平 下場慘烈 藝壇痛惜

英國衛報(The Guardian)報道，一名身在赫爾松(Kherson)俄羅斯佔領區的烏克蘭指揮家，因拒絕配合俄方要求出席用以粉飾太平的音樂會而遭殺害。

烏克蘭文化部在Facebook發聲明稱，俄羅斯正打算在佔領區舉行連串的文藝活動，以證明在赫爾松的「和平生活已得到改善」。音樂會於10月1日舉行，由吉列雅室樂團演出(Gileya chamber orchestra)，烏克蘭音樂家克爾帕登科(Yuri Kerpatenko)是首席指揮，俄方邀請他來演出，然而「他斷然拒絕與佔領者合作」。報道指，克爾帕登科在家裡被俄軍槍殺。

克爾帕登科是梅科納庫利什音樂劇院(Mykola Kulish Music and Drama Theatre)的首席指揮，俄羅斯今年2月入侵烏克蘭後，他並沒逃離赫爾松，但拒絕與俄軍合作，直到5月當地斷網前，他一直在Facebook發布痛罵俄羅斯的訊息。

烏克蘭赫爾松地區檢察官辦公室表示，「我們正在調查克爾帕登科的案件，顯然這是違反法律和戰爭慣例，並且蓄意謀殺的罪行。」逃離赫爾松的家屬早於9月已跟克爾帕登科失去聯絡。