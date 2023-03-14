烏克蘭局勢｜烏：俄羅斯首派女囚犯往戰場 火車駛向頓涅茨克

俄羅斯被指兵源短缺徵召女囚犯往烏克蘭戰場，烏克蘭軍方官員稱，上周有一列運送囚犯的火車駛往頓涅茨克地區，其中一卡車廂載有女囚犯。較早時有情報指，俄羅斯將女囚犯送往鄰近烏克蘭戰爭前線的克拉斯諾達爾邊疆區。俄羅斯一個協助在囚人士的非政府組織稱，相信約100名女囚犯已送到烏克蘭。

烏克蘭局勢｜曾抗拒派婦女上戰場 僱傭兵華格納集團之前在俄羅斯監獄招攬數萬男囚犯去烏克蘭打仗，他們只要在前線半年且未戰死，就可獲得釋放。據悉，當中包括謀殺犯、強姦犯和犯了暴力罪行的囚犯。華格納集團負責人、有俄總統普京大廚之稱的普里戈津上月聲稱，其組織已不再招攬囚犯上戰場，並無解釋原因，但有指俄羅斯國防部已直接徵召囚犯，不再透過華格納。普里戈津之前曾表示，俄羅斯當局一直抗拒讓女性上戰場。但最近有不少報道均指，女性目前也調派到戰區，未知擔任甚麼任務。烏官員表示，部分徵召的女囚犯是在俄控制的頓涅茨克地區監獄服刑。