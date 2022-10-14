烏克蘭局勢｜烏Starlink狂燒8000萬美元　馬斯克據報促五角大樓接手否則撤網

全球首富兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk) 自俄烏戰事爆發後，爽快答應烏官員要求向烏克蘭提供旗下公司SpaceX製造的Starlink(星鏈)衛星網絡服務，成為烏克蘭軍隊的重要通訊管道，一度贏得掌聲，近日卻傳出該服務可能撤出的消息。

美國有線新聞網絡(CNN)報道，馬斯克在社交平台Twitter表示：「供烏克蘭網絡行動已花費SpaceX公司8,000萬美元，今年年底將超過1億美元」，CNN指獲得的文件顯示，上個月SpaceX致函五角大樓，稱其無法再繼續為Starlink支援服務提供資金，這封信還要求五角大樓接管烏克蘭政府和軍方使用Starlink的資金，更聲稱今年剩餘時間將耗資超過1.2億美元、未來12個月可能耗資近4億美元。

報道指，SpaceX銷售主管在信中提到「我們無法進一步向烏克蘭捐贈衛星網路、或無限期地為現有資源提供資金」。文件中更出現一個從未被報道過的直接請求，就是烏克蘭部隊總司令扎盧日內(Valerii Zaluzhniy)於7月向馬斯克提出「要求再增加近8,000個Starlink終端機」。