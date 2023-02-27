烏克蘭局勢｜片段驚揭兩個澤連斯基同場 網民議論︰是替身！(有片)

俄烏戰事開打以來，烏克蘭總統澤連斯基經常露面及發表講話，似無懼受襲威脅。近日網上流傳澤連斯基身邊有一個跟他身形、面形、打扮以至鬍鬚都極為相似的人物，疑似是其替身，有人甚至質疑日前在首都基輔接見美國總統拜登的是該名替身，而非澤連斯基本人。

澤連斯基替身｜真身跟「替身」出現在同一場合惹議 內地傳媒指，日前澤連斯基在基輔接見拜登時，官方發布的片段可見二人身後有一名跟澤連斯基相似的男子，隨即在網上引發議論，並指是波蘭網民最先留意到，認為可能是澤連斯基的替身。報道並指，有俄羅斯國營電視台主持人聲言，該名「替身」專門在室外頂替澤連斯基，而真的澤連斯基會在室內保安嚴密時才會露面云云。

澤連斯基替身｜「替身」其實是星級保鑣 上述說法未能充分解釋為何「替身」會跟澤連斯基同場出現，有網民說可能有關片段是意外外洩，才令「替身」曝光，但事實並非如此，該名「替身」其實亦曾出現在外電照片中，光明正大地跟在澤連斯基身後，樣貌跟澤連斯基分別頗大。烏國傳媒亦澄清所謂的「替身」有名有姓，是澤連斯基的貼身保鑣，在當地廣為人識。。有烏克蘭傳媒亦澄清替身一事，指該名「替身」是澤連斯基的貼身保鑣頓涅茨(Maksym Donets)，在TikTok上人氣非常高，是不少烏克蘭人的偶像。

網上流傳「澤連斯基替身」片段︰

DOUBLE-TAKE: Uh-oh! Zelensky's latest blooper makes its slip on live television broadcast, where possible BODY DOUBLE fails in his ONE JOB of laying low, putting to question the reality of his heroic visits to Bakhmut and Kherson warzones - though the former actor/comedian's pic.twitter.com/wzA4C5UcOj — dana (@dana916) February 25, 2023