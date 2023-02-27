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國際
2023-02-27 19:44:18

烏克蘭局勢｜片段驚揭兩個澤連斯基同場 網民議論︰是替身！(有片)

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片段所見，澤連斯基身後有另一個「澤連斯基」，引發網民熱議。(互聯網)

片段所見，澤連斯基身後有另一個「澤連斯基」，引發網民熱議。(互聯網)

俄烏戰事開打以來，烏克蘭總統澤連斯基經常露面及發表講話，似無懼受襲威脅。近日網上流傳澤連斯基身邊有一個跟他身形、面形、打扮以至鬍鬚都極為相似的人物，疑似是其替身，有人甚至質疑日前在首都基輔接見美國總統拜登的是該名替身，而非澤連斯基本人。

片段所見，澤連斯基身後有另一個「澤連斯基」，引發網民熱議。(互聯網) 片段所見，澤連斯基身後有另一個「澤連斯基」，引發網民熱議。(互聯網) 片段所見，澤連斯基身後有另一個「澤連斯基」，引發網民熱議。(互聯網)

澤連斯基替身｜真身跟「替身」出現在同一場合惹議

內地傳媒指，日前澤連斯基在基輔接見拜登時，官方發布的片段可見二人身後有一名跟澤連斯基相似的男子，隨即在網上引發議論，並指是波蘭網民最先留意到，認為可能是澤連斯基的替身。報道並指，有俄羅斯國營電視台主持人聲言，該名「替身」專門在室外頂替澤連斯基，而真的澤連斯基會在室內保安嚴密時才會露面云云。

外電照片其實多次拍到所謂的澤連斯基「替身」，烏方指他其實是保鑣頓涅茨，是不少烏國人民的偶像。(互聯網) 外電照片其實多次拍到所謂的澤連斯基「替身」，烏方指他其實是保鑣頓涅茨，是不少烏國人民的偶像。(互聯網) 外電照片其實多次拍到所謂的澤連斯基「替身」，烏方指他其實是保鑣頓涅茨，是不少烏國人民的偶像。(互聯網)

澤連斯基替身｜「替身」其實是星級保鑣

上述說法未能充分解釋為何「替身」會跟澤連斯基同場出現，有網民說可能有關片段是意外外洩，才令「替身」曝光，但事實並非如此，該名「替身」其實亦曾出現在外電照片中，光明正大地跟在澤連斯基身後，樣貌跟澤連斯基分別頗大。烏國傳媒亦澄清所謂的「替身」有名有姓，是澤連斯基的貼身保鑣，在當地廣為人識。。有烏克蘭傳媒亦澄清替身一事，指該名「替身」是澤連斯基的貼身保鑣頓涅茨(Maksym Donets)，在TikTok上人氣非常高，是不少烏克蘭人的偶像。

網上流傳「澤連斯基替身」片段︰

澤連斯基保鑣頓涅茨片段︰

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