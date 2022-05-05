烏克蘭局勢｜瑞典稱獲美方承諾申入北約期間獲安全保障

俄羅斯入侵烏克蘭，引發歐洲國家憂慮，亦令保持中立的瑞典和芬蘭國家的民意逆轉，由抗拒轉為支持加入簡稱北約的北大西洋公約組織(NATO)，較早前有報道指兩國將於月中宣布申請加入北約。瑞典外長林德(Ann Linde)到訪華盛頓，與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)會晤。瑞典獲得美國在審議其入會過程中的安全保證。

林德在與布林肯會面後，在《瑞典電視台》(Swedish TV)的訪問中表示，在瑞典申請加入北約後等待審批期間，美國會提供安全方面的支持，她說：「當然，我不會詳述任何細節，但我覺得非常確定，我們現在已有美國的保證。」但承認該安全保障，並非正式北約成員國所獲得有關待遇。但她說，俄羅斯必須認識到，如果因為瑞典申請加入北約，而作出針對性行為，美國亦會作出回應。

美國國務院的聲明中，只提及布林肯重申華府支持北約開放的政策，但未有提及安全保障。布林肯在與林德會晤後，確診感染新冠病毒。