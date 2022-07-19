烏克蘭局勢｜瑞士拒收俄烏戰爭傷者　堅守軍事中立

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事至今造成嚴重死傷。據報北大西洋公約組織(NATO)的的「歐洲-大西洋災害應變協調中心」(Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center, EADRCC)正在安排烏克蘭的國際醫療運送，非北約成員國的瑞士部分省份願意積極回應要求。瑞士政府周一(18日)表示，瑞士的醫院將不收治俄烏戰爭中的傷患，理由是瑞士堅守軍事中立。

瑞士外交部在聲明中表示，與其將傷患送至瑞士治療不如就地支援，瑞士通常基於援助和人道主義承諾，能在現場提供更好、更有效的支援。聲明又指，根據中立法，要求執行會有困難，因為戰區的傷患送來後，院方幾乎無法分辨是一般平民或軍人。

瑞士《每日廣訊報》(Tages Anzeiger)報道，瑞士聯邦政府研究這項跨國請求，但最終仍決定婉拒收治俄烏戰爭中的傷患。

瑞士：已持續為傷者支援各項復康措施

外交部強調，作為人道主義援助的一環，瑞士已持續為衝突中的傷者支援各項復康措施。聲明提到，瑞士已提供烏克蘭利沃夫(Lviv)、蘇梅(Sumy)、切爾尼戈夫(Chernihiv)等地主要醫院所需的醫療器材，並提供物理治療師的訓練。

在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭沒幾天後，瑞士打破一貫中立的態度，與歐盟對俄羅斯實施相同的制裁。瑞士上個月堅稱遵守嚴格的軍事中立原則，不會讓瑞士的戰爭物資經由第三國送到烏克蘭。