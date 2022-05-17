烏克蘭局勢｜留守烏軍投降 俄正式奪下重鎮馬里烏波爾

俄羅斯取得入侵烏克蘭以來最大勝仗，南部重鎮馬里烏波爾遭俄軍包圍近3個月，隨著留守在最後據點亞速鋼鐵廠的265名烏克蘭士兵投降，這場烏克蘭戰爭中最慘烈戰役結束。烏軍方今日凌晨宣布，守衛亞速鋼鐵廠的任務已完結；總統澤連斯基稱，「烏克蘭需要烏克蘭英雄活著」，其顧問讚揚馬里烏波爾守軍抵抗俄軍82天，改變了戰事發展，阻礙俄軍在其他地區推進。

俄：按照國際法對待降兵 俄國防部今發放烏軍離開亞速鋼鐵廠的片段，部分人由擔架抬出，他們接受親俄部隊的搜身後，由巴士載往親俄分離分子控制的頓涅茨克地區。俄方稱，有265名烏克蘭士兵投降，當中51人傷勢嚴重，他們會送往醫院治療，並會按照國際法對待降兵。烏政府尋求以被俘俄軍交換這批投降烏軍。因有大批老弱婦孺連同烏軍在鋼鐵廠內遭俄軍包圍斷水斷糧，令國際關注，在聯合國斡旋下，被困平民上周才完成撤離。