烏克蘭局勢｜白宮：俄華格納集團從朝鮮接收武器　北韓否認

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾10個月，早前有報道引述美國高級官員指，俄軍將在2023年初耗盡所有彈藥庫存。美國白宮表示，俄羅斯的僱傭兵組織華格納集團(Wagner Group)從北韓接收武器，以加強在烏克蘭與俄軍共同作戰能力。 華格納集團否認指控；北韓外務省否認與俄羅斯有軍火交易。

白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)表示，美國情報人員確定北韓上個月完成運送首批武器，包括火箭及導彈，美方認為有關數量不會改變戰況，但關注北韓計劃供應更多軍備給俄羅斯。柯比說，美方估計華格納集團目前有約5萬人在烏克蘭作戰，包括4萬名從監獄招募的罪犯，在某些情況下，俄羅斯軍官甚至聽命於華格納集團的指揮。

華格納集團否認美國有關指控，形容是流言蜚語，指眾所周知北韓已經很久沒向俄羅斯提供武器。