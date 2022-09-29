烏克蘭局勢｜盧甘斯克親俄領導人完成入俄手續　歐盟籲國際拒承認(有片)

烏克蘭東部及南部由俄羅斯控制的4個地區舉行入俄公投後，部分地區已提出加入俄羅斯的要求。盧甘斯克(Lugansk)親俄領導人已抵達莫斯科，完成加入俄羅斯的法律程序。俄羅斯聯邦委員會主席馬特維延科表示，計劃在下月4日，即是俄羅斯總統普京70歲生日前3天，審議並通過決議，接受4區加入俄羅斯聯邦。

盧甘斯克(Lugansk)親俄領導人已抵達莫斯科。(Twitter)

獲俄羅斯承認為獨立國家的親俄的盧甘斯克人民共和國(Lugansk People's Republic)、頓涅茨克人民共和國(Donetsk People's Republic)，以及俄軍控制的赫爾松(Kherson)州同扎波羅熱(Zaporizhzhia)地區拼入俄羅斯的公投獲通過，俄方聲稱大多數人支持併入俄羅斯。在盧甘斯克州由俄羅斯任命的領導人帕謝奇尼克(Leonid Pasechnik)周三(28日)已飛抵俄羅斯並簽署文件，正式提出加入俄羅斯的要求，赫爾松地區亦在同日提出同樣要求。

澤連斯基：不會容忍俄企圖奪取烏領土

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)表示，會與合作夥伴協調行動，應對俄羅斯公投和相關威脅，並指已先後與英、德、加等國領導人，及歐洲理事會主席米歇爾通話，各人都表示支持烏克蘭領土完整，會加強與烏克蘭的防務合作，及提供更多軍備。澤連斯基強調不會容忍俄羅斯企圖奪取烏克蘭領土。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)形容公投非法，呼籲國際社會不要承認。歐盟委員會同時提出新一輪制裁俄羅斯的方案。主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示，俄羅斯必須為局勢升級付出代價。

美國白宮亦表明，若俄羅斯進一步吞併烏克蘭領土，將會實施制裁，支持吞併的人將要付出經濟代價。