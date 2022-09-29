烏克蘭局勢｜盧甘斯克親俄領導人完成入俄手續　歐盟籲國際拒承認(有片)

烏克蘭東部及南部由俄羅斯控制的4個地區舉行入俄公投後，部分地區已提出加入俄羅斯的要求。盧甘斯克(Lugansk)親俄領導人已抵達莫斯科，完成加入俄羅斯的法律程序。俄羅斯聯邦委員會主席馬特維延科表示，計劃在下月4日，即是俄羅斯總統普京70歲生日前3天，審議並通過決議，接受4區加入俄羅斯聯邦。
獲俄羅斯承認為獨立國家的親俄的盧甘斯克人民共和國(Lugansk People's Republic)、頓涅茨克人民共和國(Donetsk People's Republic)，以及俄軍控制的赫爾松(Kherson)州同扎波羅熱(Zaporizhzhia)地區拼入俄羅斯的公投獲通過，俄方聲稱大多數人支持併入俄羅斯。在盧甘斯克州由俄羅斯任命的領導人帕謝奇尼克(Leonid Pasechnik)周三(28日)已飛抵俄羅斯並簽署文件，正式提出加入俄羅斯的要求，赫爾松地區亦在同日提出同樣要求。
在俄羅斯首都莫斯科紅場，工人搭建舞台，估計這裡稍後可能舉行活動，慶祝盧甘斯克等地區通過公投要加入俄羅斯。俄羅斯外交部表示，會盡快採取行動回應公投結果。
澤連斯基：不會容忍俄企圖奪取烏領土
烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)表示，會與合作夥伴協調行動，應對俄羅斯公投和相關威脅，並指已先後與英、德、加等國領導人，及歐洲理事會主席米歇爾通話，各人都表示支持烏克蘭領土完整，會加強與烏克蘭的防務合作，及提供更多軍備。澤連斯基強調不會容忍俄羅斯企圖奪取烏克蘭領土。
歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)形容公投非法，呼籲國際社會不要承認。歐盟委員會同時提出新一輪制裁俄羅斯的方案。主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示，俄羅斯必須為局勢升級付出代價。
美國白宮亦表明，若俄羅斯進一步吞併烏克蘭領土，將會實施制裁，支持吞併的人將要付出經濟代價。
🇷🇺 🇺🇦 Leonid Pasechnik, head of the LPR, has signed the "Proposal addressed to the President of the Russian Federation Vladimir Putin on the admission of the Luhansk People's Republic into the Russian Federation as a new subject." pic.twitter.com/uFDFemjopQ— MikeReports (@mikereports) September 28, 2022