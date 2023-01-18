烏克蘭局勢｜直升機墜毀 居民：大霧斷電建築物無燈光影響機師視線

烏克蘭首都基輔近郊發生的直升機墜毀事故，當局修正死亡人數由18人下調至16人，包括直升機上9人和3名兒童。當局證實直升機載著內政部官員前往戰場前線，包括內政部長莫納斯蒂爾斯基(Denis Monastyrsky)及其副手。另有30人受傷，包括12名兒童。有居民稱，事發時大霧，加上斷電建築物無燈光或影響機師視線。
事發在今早8時20分，直升機載著3名機組人員、6名內政部官員，包括42歲的莫納斯蒂爾斯基與副部長、秘書長三大高官，前往烏東地區哈爾科夫(Kharkiv)與當地警察首長會面，後者稱他本來要與政府領導層、他尊重的朋友見面，但等到不幸的消息，形容莫納斯蒂爾斯基等官員死亡是「不可彌補的損失」。總統澤連斯基形容是「可怕悲劇」。除了機上人員，地面有7人死亡，包括3名兒童和送子女到幼稚園的家長。目擊者指機師避免撞向住宅大樓，最終墜落在幼稚園旁爆炸起火。
俄開戰以來 烏方最高級官員死亡
莫納斯蒂爾斯基是俄羅斯去年2月攻打烏克蘭以來死亡的最高級官員。當局正調查肇事原因，俄軍當時在附近並無攻擊行動。有居民認為罪在俄方，事發時大霧，因俄軍攻擊導致斷電，建築物無燈光，或令機師看不清。開戰後，烏官員主要乘坐直升機，為避免遭俄軍炮彈攻擊，會在樹頂水平低飛，但這也容易釀成意外。莫納斯蒂爾斯基原是律師，助澤連斯基在2019年大選勝出，並於同年當選國會議員。他在2021年7月獲委任為內政部長，主要負責國內安全和管理警隊；翌年2月俄羅斯派兵攻打烏克蘭，他不時出現在鏡頭前爭取國際社會支持。