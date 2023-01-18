烏克蘭局勢｜直升機墜毀 居民：大霧斷電建築物無燈光影響機師視線

烏克蘭首都基輔近郊發生的直升機墜毀事故，當局修正死亡人數由18人下調至16人，包括直升機上9人和3名兒童。當局證實直升機載著內政部官員前往戰場前線，包括內政部長莫納斯蒂爾斯基(Denis Monastyrsky)及其副手。另有30人受傷，包括12名兒童。有居民稱，事發時大霧，加上斷電建築物無燈光或影響機師視線。

事發在今早8時20分，直升機載著3名機組人員、6名內政部官員，包括42歲的莫納斯蒂爾斯基與副部長、秘書長三大高官，前往烏東地區哈爾科夫(Kharkiv)與當地警察首長會面，後者稱他本來要與政府領導層、他尊重的朋友見面，但等到不幸的消息，形容莫納斯蒂爾斯基等官員死亡是「不可彌補的損失」。總統澤連斯基形容是「可怕悲劇」。除了機上人員，地面有7人死亡，包括3名兒童和送子女到幼稚園的家長。目擊者指機師避免撞向住宅大樓，最終墜落在幼稚園旁爆炸起火。