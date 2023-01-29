烏克蘭局勢｜社交網批評普京出兵　俄少女被指是恐怖分子面臨監禁

俄羅斯一名19歲少女在Instagram發布限時動態(IG Story)，提及克里米亞大橋去年10月爆炸事件，並批評俄羅斯入侵烏克蘭。美國有線新聞網絡(CNN)稱，該少女被列入恐怖分子和極端分子名單，如同伊斯蘭國、阿蓋達和塔利班。她正被幽禁在家，配戴電子腳鐐，並被控破壞俄軍聲譽，以及將恐怖主義合理化，面臨監禁。

Olesya Krivtsova在阿爾漢格爾斯克(Arkhangelsk)就讀大學，目前被幽禁在母親家裡，禁止上網及使用其他通訊設備。她的律師說，其被控不是同類案件首宗，也不是最後一宗。Krivtsova一腳踝戴著電子腳鐐，另一腳踝有批評總統普京的紋身，指他監控人民，並附有普京樣子伸出八爪的蜘蛛圖案。人權監察組織OVD-Info稱，在2022年最少有61宗涉及網上合理化恐怖主義的案件，至今最少26宗被判監禁。