烏克蘭局勢｜社交網批評普京出兵　俄少女被指是恐怖分子面臨監禁

俄羅斯一名19歲少女在Instagram發布限時動態(IG Story)，提及克里米亞大橋去年10月爆炸事件，並批評俄羅斯入侵烏克蘭。美國有線新聞網絡(CNN)稱，該少女被列入恐怖分子和極端分子名單，如同伊斯蘭國、阿蓋達和塔利班。她正被幽禁在家，配戴電子腳鐐，並被控破壞俄軍聲譽，以及將恐怖主義合理化，面臨監禁。
Olesya Krivtsova在阿爾漢格爾斯克(Arkhangelsk)就讀大學，目前被幽禁在母親家裡，禁止上網及使用其他通訊設備。她的律師說，其被控不是同類案件首宗，也不是最後一宗。Krivtsova一腳踝戴著電子腳鐐，另一腳踝有批評總統普京的紋身，指他監控人民，並附有普京樣子伸出八爪的蜘蛛圖案。人權監察組織OVD-Info稱，在2022年最少有61宗涉及網上合理化恐怖主義的案件，至今最少26宗被判監禁。
烏克蘭局勢｜母：帶鐵鎚上門拘捕女兒
Krivtsova母親Natalya稱，當局藉其女兒「殺雞儆猴」。阿爾漢格爾斯克地區遠離莫斯科政權中心，現在當地已沒有反戰示威出現，當局試圖在萌芽階段阻止一切。Natalya又指，警員上月26日闖入女兒與丈夫居住的單位拘捕她，將她面朝下壓在地上，警員並拿著鐵鎚威嚇女兒，向她說這是華格納(僱傭兵組織)向她「打招呼」。Natalya說，女兒十分害怕「因她看過一名囚犯被鐵鎚殺死的片段」。早前網上流傳短片，可見一名俄囚犯獲華格納招攬上戰場後試圖逃逸投降，他最後遭鐵鎚處決。阿爾漢格爾斯克地區共產黨領袖Alexander Novikov則在電視公開諷刺Krivtsova，指她是蠢人，應被送到烏克蘭東部頓巴斯地區戰爭前線，可以親眼觀看俄士兵戰鬥。