烏克蘭局勢｜神婆生前預言俄攻烏克蘭 普京主宰世界

保加利亞已故失明神婆萬加(Baba Vanga)曾被指成功預言美國911襲擊發生，現在又被指準確預言俄羅斯出兵烏克蘭。英國《每日郵報》報道，1996年逝世、終年84歲的萬加於1979年接受訪問時曾預言俄羅斯主宰世界，俄總統普京的「榮耀」不會變，聲稱他會成為「世界之王」(Lord of the World)。她又預言第三次世界大戰和可能會爆發核戰。

曾預言普京遭暗殺 《每日郵報》引述BirminghamLive報道稱，萬加1979年向作家Valentin Sidorov說，「萬物將像冰般融化，但只有一件事不變，就是普京的榮耀，俄羅斯的榮耀」，又指「太多受害者了，無人可阻止俄羅斯；她會除去所有擋路者，不但生存下來，還成為世界之王」。不過，過往有報道稱，萬加也曾預言普京會遭其保安團隊的成員暗殺。

神預言：庫爾斯克號沉沒911襲擊 支持者認為萬加的預言應驗率接近85%，專家認為則認為68%。她被認為最神準的預言是在1980年，指在1999年8月，庫爾斯克(Kursk)會被水覆蓋，全球將為此流淚。俄核潛艇「庫爾斯克號」於2000年8月12日沉沒，艇上人員全部罹難。另外，在1989年，萬加說：「可怕，可怕！美國弟兄遭飛機攻擊後倒下來，狼群在草叢裡嗥叫，無辜者的血噴出。」在2001年9月11日兩架客機遭極端伊斯蘭分子騎劫撞向紐約世貿雙子塔，造成逾2,600人死亡，加上五角大樓受襲和一架客機在賓夕法尼亞墜毀，該襲擊成近3,000人死。

說奧巴馬是最後一位美國總統 萬加也曾說，歐洲將於2016年消失變成荒土，幾乎所有生物都不存在。這預言顯然不對，但英國在2016年6月23日公投通過脫離歐盟，導致一片混亂。有報道指，萬加提及極端分子對歐洲使用化武(可能是神經毒劑)。她另一「半失準」預測是第44任美國總統將是非洲裔美國人，但他將是最後一位美國總統；美國屆時會經濟崩潰，南北州份分裂，像美國昔日南北戰爭內戰。現實是奧巴馬成為美國首位黑人總統，但他並非最後一位美國總統。