烏克蘭局勢｜禁石油迫不到普京停戰 拜登：G7禁俄羅斯黃金

在德國出席七大工業國(G7)峰會的美國總統拜登今日宣布，美國及G7盟友將禁止輸入俄羅斯黃金，嘗試從另一方面切斷俄羅斯戰爭資金來源，迫使俄羅斯總統普京停戰。雖然西方國家連番對俄羅斯金融和石油等天然資源實施制裁，惟俄羅斯仍從石油買賣獲取可觀收入，而黃金是繼石油後，俄羅斯最大收入來源，去年為俄庫房帶來逾154億美元(約1,200億港元)。G7成員之一的英國、加拿大和日本已表態會禁運俄羅斯黃金，英揆約翰遜稱可阻止與普京關係密切的俄富豪藉黃金減輕西方制裁影響。另一成員法國也支持有關行動。

G7成員除了美國，還包括英國、加拿大、意大利、日本、法國和德國，7國領袖今日起舉行一連3天會議，預料俄羅斯攻烏克蘭為主要議題。拜登昨晚飛抵德國，今日於Twitter稱，美國已向普京施壓截斷其攻打烏克蘭戰事的資金來源，G7也將宣布「我們將禁止輸入俄羅斯黃金，那是俄羅斯重要出口，帶來數以百億美元收入」。預料G7將於周二宣布有關新制裁。戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)本月發表報告，西方對俄羅斯的經濟制裁帶來顯著短期影響，惟自5月起逐漸消散，並指俄羅斯被禁原油由印度和中國吸納，俄國靠原油供應每天仍賺10億美元(約78億港元)。除了烏克蘭問題，預料生活成本上漲也會成G7峰會焦點，美國、德國、加拿大和英國目前均面對高通脹困境。