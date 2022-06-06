烏克蘭局勢｜突訪札波羅結及烏東　澤連斯基稱帶了東西給士兵

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事已持續逾100天，俄軍繼續集中火力炮轟烏克蘭東部。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)前往東南部城市札波羅結(Zaporizhzhia)視察，並探望前線部隊，還訪問頓巴斯地區北頓涅茨克市旁的利西昌斯克(Lysychansk)及頓涅茨克州的蘇勒答爾(Soledar)。是俄羅斯出兵烏克蘭以來，澤連斯基第二次視察首都基輔以外的地區。

總統辦公室引述澤連斯基表示，感謝部隊的出色工作和服務，保護烏克蘭所有人和國家，他又為陣亡的士兵默哀1分鐘，澤連斯基說：「我為見到的每一個人感到驕傲，並表達我的支持。」他又到訪一間醫療機構，並與被迫逃離家園的人交談，包括來自南部港口城市馬里烏波爾(Mariupol)的居民，他承諾會妥善安置所有人。

澤連斯基拒透露給軍隊甚麼物品

美國有線電視新聞網(CNN)指，澤連斯基透露：「我們帶了一些東西給軍隊，但我不會詳細說出是甚麼」，接著又說「我也從他們那邊帶了東西回來給大家，這是很重要的，就是信心和力量」。

今次是澤連斯基第二次視察首都基輔以外的地區，他上星期曾經視察位於東北部的第二大城市哈爾科夫(Kharkiv)。