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國際
2022-04-12 17:02:00

烏克蘭局勢｜立陶宛總理目睹博羅江卡慘況　稱難以言喻

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立陶宛總理目睹博羅江卡慘況，稱難以言喻。(Twitter)

立陶宛總理目睹博羅江卡慘況，稱難以言喻。(Twitter)

立陶宛總理希莫尼特(Ingrida Simonyte)周一(11)突然訪問烏克蘭，在烏克蘭總理什梅加爾(Denys Shmygal)陪同下，走訪烏軍在不久前重奪控制權的博羅江卡(Borodyanka)，她指：「沒有任何言語可以形容我所見到」的慘況，這揭露了俄羅斯的真面目。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)上周曾形容，博羅江卡所遭受的破壞，比布查鎮(Bucha)更嚴重、更可怕。

希莫尼特在訪問後發表聲明，指光是看到所有戰爭罪行證據的一小部分，俄羅斯在烏克蘭犯下的違反人道罪，沒有任何言語可以形容我目睹的一切和感受。她說：「烏克蘭城鎮遭到摧毀的景象，還有生還者的證詞，都揭露了俄羅斯的真面目。」

什梅加爾於社交平台上載希莫尼特訪烏相片，並在通訊軟件Telegram上寫道：「博羅江卡是烏克蘭痛楚的傷口。俄羅斯野蠻人佔領過後遺留下來的景況十分駭人。」

希莫尼特由什梅加爾陪同走訪烏軍不久前重奪控制權的博羅江卡。(Twitter) 希莫尼特由什梅加爾陪同走訪烏軍不久前重奪控制權的博羅江卡。(Twitter) 希莫尼特由什梅加爾陪同走訪烏軍不久前重奪控制權的博羅江卡。(Twitter) 希莫尼特由什梅加爾陪同走訪烏軍不久前重奪控制權的博羅江卡。(Twitter) 希莫尼特由什梅加爾陪同走訪烏軍不久前重奪控制權的博羅江卡。(Twitter) 希莫尼特由什梅加爾陪同走訪烏軍不久前重奪控制權的博羅江卡。(Twitter)

希莫尼特促歐盟切斷與俄商業關係

立陶宛連同波羅的海鄰國愛沙尼亞與拉脫維亞，一直呼籲歐盟對俄羅斯作出更嚴厲的制裁措施。希莫尼特指：「立陶宛一向大聲支持歐盟進一步加強制裁俄羅斯，所有俄羅斯銀行與環球銀行金融電信協會(SWIFT)的往來必須切斷，俄羅斯能源進口必須停止，任何與俄羅斯的商業關係必須終止。」

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