烏克蘭局勢｜立陶宛總理目睹博羅江卡慘況　稱難以言喻

立陶宛總理希莫尼特(Ingrida Simonyte)周一(11日)突然訪問烏克蘭，在烏克蘭總理什梅加爾(Denys Shmygal)陪同下，走訪烏軍在不久前重奪控制權的博羅江卡(Borodyanka)，她指：「沒有任何言語可以形容我所見到」的慘況，這揭露了俄羅斯的真面目。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)上周曾形容，博羅江卡所遭受的破壞，比布查鎮(Bucha)更嚴重、更可怕。

希莫尼特在訪問後發表聲明，指光是看到所有戰爭罪行證據的一小部分，俄羅斯在烏克蘭犯下的違反人道罪，沒有任何言語可以形容我目睹的一切和感受。她說：「烏克蘭城鎮遭到摧毀的景象，還有生還者的證詞，都揭露了俄羅斯的真面目。」

什梅加爾於社交平台上載希莫尼特訪烏相片，並在通訊軟件Telegram上寫道：「博羅江卡是烏克蘭痛楚的傷口。俄羅斯野蠻人佔領過後遺留下來的景況十分駭人。」